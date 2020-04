"Records históricos"

España batió ayer dos récords históricos nefastos: más de diez mil muertos por el coronavirus y casi un millón de empleos destruidos en 14 días.

Pero junto a datos tan desgraciados, ocurrieron otros hechos para seguir manteniendo la esperanza.

Por ejemplo, 26,000 personas dadas de alta en las últimas 24 horas, menor saturación de las UCI, llegada, desde China, de dos aviones con material sanitario (respiradores, mascarillas...) imprescindibles para cortar la hemorragia de muertes e infectados y, finalmente, la fabricación masiva de respiradores en Málaga, bautizados con el nombre ”Respira Andalucia”.

Esto pasa fuera de nuestras casas, donde seguimos confinados con el objetivo de parar al virus maligno e invisible, para el que no hay medicamentos ni vacunas.

Desde el día en que se decretó el Estado de Alarma, se confinó a la población y se paró la actividad productiva del país, todos los pronósticos coincidan en que España también tendría una crisis económica.

Los augurios no han tardado en cumplirse. Ayer fue el primer mazazo: “España registra la mayor destrucción de empleo de su historia”.

“COLOR ESPERANZA”

Esta mañana, muchos os preguntaréis si vamos a poder vivir con dos crisis a la vez y no estar loco.

Lo cantaba el inefable, Antonio Machín: “Yo no puedo comprender /cómo se puede querer /Dos mujeres a la vez y no estar loco. /Merezco una explicación /Porque es imposible /Seguir con las dos...

Los españoles necesitamos una explicación veraz y sincera de los gobernantes: ¿Hasta cuándo durará el confinamiento...?. ¿Cuándo llegarán masivamente los Test, respiradores y mascarillas...?.

Los parados, y aquellos que ven en peligro su empleo, también necesitan una explicación sobre si la estrategia económica seguida es la mejor para que jóvenes, empresarios y trabajadores no sufran consecuencias irreversibles tras la voladura del entramado económico español

El desafío del coronavirus, como ves, es enorme: Por un lado, se trata de salvar la salud de los españoles y, a la misma vez, la salud económica de España. Ecuación difícil y complicada.

Pero como soy un optimista por naturaleza quiero confiar en nuestras posibilidades. Ayer mismo escribía aquí que “somos una nación capaz de milagros”. Hoy, a pesar de todo, lo sostengo.

Sólo tenemos que mirar a los mejores sanitarios del mundo, para salvar vidas. Elevar nuestra mirada y sentirnos orgullosos de nuestro país, que es el preferido (turismo) por millones y millones de personas de todo el mundo por su historia, su mar, sus paisajes naturales y su gente hospitalaria.

Termino el BD con palabras de color esperanza: “Saber que se puede /.Querer que se pueda /Quitarse los miedos /Sacarlos afuera /Pintarse la cara con color esperanza”. ¡BUENOS DÍAS!