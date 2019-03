"La Poesia"

Un año más se ha conmemorado el Día Internacional de la Poesía, instaurado por la UNESCO, hace 20 años (1999).

¿Qué es la poesía?. “Es todo lo bello que no se puede explicar y que no necesita explicación” (Juan Ramón Jimenez).

El poeta es un creador, Lo que aparentemente no existe lo crea. Pero su drama es que que las preocupaciones de la gran mayoría son otras. Caminan por otra autopista distinta.

Viven preocupados del bienestar material, producir y consumir más y más. Poniéndose de manifiesto, con ello, que mientras se escribe poesía no sube el Producto Interior Bruto en España.

La Unesco quiere que, al menos un día al año, se pueda destacar el papel de la poesía como “medio de circulación de las ideas a través de las palabras, la innovación y la creatividad”.

Me parece un acierto su coincidencia con el comienzo de la primavera, 21 de Marzo, estación ensalzada por poetas de todos los tiempos.

¿QUÉ ES POESÍA...?

“¿Qué es poesía...?. ¿Y tú me lo preguntas?. ¡Poesía eres tú1” (Bécquer). “Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca...” (Pablo Neruda).

“Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra...”(Blas de Otero). “Juventud divino tesoro. ¡Ya te vas para no volver!. Cuando quiero llorar, no lloro. Y, a veces, lloro sin querer...” (Rubén Darío).

“Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua...(Rafael Alberti).

Juan Ramón le escribe a la primavera: “Más cuando abril no te abra a ti sus flores, tú siempre exaltarás la primavera...”.

Y termino con una poesía sobre Huelva de Alfonso Pedro Dominguez:

“Huelva, fiel amante del marinero /desde tu ría a tus calles/ desde tu puerto al Conquero/ Huelva infinita, Huelva callada/ Huelva sendero de tus luceros/ Huelva de sol ,Huelva de sal/ Huelva de cielo, Huelva de mar.

¡BUENAS TARDES!