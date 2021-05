“Pasión en Dubai"

Esta mañana te cuento una historia de pasión por el periodismo de un hombre bueno y maestro de periodistas.

Se llama Rafael Pérez Unquiles. Durante 25 años fue subdirector del Huelva Información, director de Teleonuba y del “Mundo Huelva Noticias”.

Un día de diciembre del 2012, hace nueve años, sorprendió a su mujer, Meli, y a sus tres hijos, al decirles:: “Mañana, cogemos el coche y nos vamos a Dubái”. Todos se quedaron sorprendidos con la inesperada propuesta, pero en el fondo estaban fascinados con la aventura.

¿Qué vamos a hacer en Dubái? -preguntaron-:”Crear el primer periódico en castellano de Oriente Medio”.

Así hicieron: cogieron carretera y manta hasta llegar a Dubái, una de las ciudades más importante de Oriente Medio.

Al día siguiente de su llegada se dieron cuenta del espectacular salto que habían dado, desde la tranquila y sencilla orilla de las Tres Carabelas hasta otra orilla de lujo y modernidad.

En Dubái está el Hotel más lujoso del mundo, el edificio más alto, el centro comercial más grande y la fuente que ofrece el espectáculo de agua danzante más grande y ambicioso...





“EL CORREO DEL GOLFO”





En un tiempo récord pusieron en marcha el periódico, llamado: “EL CORREO DEL GOLFO”: el primer diario en español de los Emiratos Árabes Unidos, de carácter digital.

Casi diez años después, el periódico está consolidado como líder y referente entre la población hispana, Instituciones y empresas españolas radicadas en el Golfo Arábico.

El pasado jueves, Rafa Unquiles, viajó desde Dubái a Huelva para recibir el premio al “mejor periodista de la década” concedido en aclamación por “Huelva 24”, en su X aniversario.

En sus palabras de agradecimientos afirmó: “Estoy más contento que si me hubieran dado el Nobel de Literatura, porque el reconocimiento me llega desde Huelva, la provincia donde tantos años he ejercido el periodismo y a la que tanto quiero...”.

De esta forma, expresaba públicamente sus sentimientos más íntimos, cuando la esencia del periodismo es, a veces dramática: el periodista auténtico oculta lo suyo y revela lo ajeno, la noticia.

Al principio del BD, señalé a Rafael Pérez Unquiles como un hombre bueno y maestro de periodistas, afirmación opuesta a la de Jean Fontaine, quien asegura que “todo periodista es tributario del maligno”.

En este caso, Rafa no es un demonio, ni mucho menos, sino a un ángel bueno del periodismo onubense, destacado en Dubái, una de las ciudades más importante de Oriente Medio. ¡BUENOS DÍAS!