"A la orilla del niño Dios"

El agua del mar de Punta Umbria estaba revuelta al atardecer de ayer, como si presintiera la inminente llegada a su orilla del niño Dios.

Un estado del océano que llevó al poeta a escribir: “Para mecerte, mi niño, quiero una barca, con un mástil que extienda sus velas blancas, y su quilla de espuma que hienda el agua. Pues hogar será el sino de tus anhelos y navegar tu faena de marinero” (Imagen ilustrativa).

No obstante, los periódicos de hoy abren con los resultados y los premios de la lotería, con la gente brindando con cava. A nadie le extraña que todos los 23 de diciembre se repitan las escenas de alegrías y de emoción.

Los medios, en cambio, dedican muy poco espacio al gran acontecimiento de mañana noche: el nacimiento de Jesús en Belén.

Así somos en la tierra. En el cielo habrá sido al revés. Sucederá que se han alegrado mucho de que los premios de la lotería hayan sido muy repartidos en personas y familias a las que les ha venido muy bien. Pero el revuelo será con los preparativos del día de Navidad.

Anoche, casi a a las once, nos llamó el vecino del quinto para que viéramos, en primicia, su belén ya terminado.

Como todos los años, es precioso. No le falta de nada. Tiene todos los símbolos navideños: virgen, niño, José, estrella, luz, cuna, mula y buey, pastores, reyes magos, pañales...

¿Qué es la Navidad?

Cuando veíamos el nacimiento, mi nieta me preguntó: “Abuelo, ¿qué es para ti la Navidad?”. Le contesté: “Navidad eres tú, cuando, como ahora, sonríes desde el corazón, y haces nacer en tus padres y en tus abuelos la alegría, la ilusión y la felicidad”

Pero tú, amigo del BD, también eres navidad. El árbol de navidad eres tú, cuando resistes los vientos y dificultades de la vida.

Las campanas de navidad eres tú, cuando llamas y congregas a tus amigos en un almuerzo de convivencia.

Las luces de navidad eres tú, cuando, con tus buenos ejemplos, iluminas la vida de los demás.

Tú eres los ángeles de navidad, cuando trasladas al mundo el mensaje de paz, justicia y amor.

También tú eres los Reyes magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien se lo entrega.

La música de navidad, eres tú, cuando la armonía y la coherencia conviven dentro de ti.

El regalo de navidad eres tú, cuando te sientes hermano de todos. La tarjeta de navidad eres tú, cuando la bondad está escrita por tus manos. .

Navidad es hacer de tu vida un servicio gratuito a los demás. Navidad es desearnos, en estos días, felicidad.

Navidad eres tú, cuando en vez de llorar porque las rosas tienen espinas, celebras que las espinas tienen rosas.

El Niño Dios es navidad. ¡Feliz Navidad!. “BUENAS TARDES"