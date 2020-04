"Martes de Pasión"

Hoy, es martes santo. Esta noche sale Pasión. ¡No, no sale!. ¡Vaya!, ¿en qué estaría pensando?. Si este año la procesión va por dentro de cada cofrade. ¡Que Semana Santa más rara!, ¿verdad?.

El día de hoy ha amanecido muy semejante a la situación en la que nos encontramos: nublado, con algunos claros, cada vez más intensos.

El tiempo puede ser una buena metáfora para explicar la evolución de los enfermos del virus que nos está crucificando (trece mil muertos) como los soldados crucificaron a Jesús.

En España, hace una semana, vivíamos bajo la tormenta perfecta del virus, con un balance de casi mil muertos diarios.

Hace diez días se cerraron las industrias, menos las esenciales, y el noventa por ciento de la población estaba confinada.

Desde entonces la tormenta se ha ido moderando hasta llegar al día de hoy en el que, sin dejar de llover del todo, se empiezan a ver rayos de sol y de esperanza en el horizonte, con la cifra de fallecidos más baja en dos semana y con más altas que ingresos de enfermos en UCI.

Podríamos afirmar, entonces, que los esfuerzos y sacrificios de los sanitarios (héroes y heroínas), trabajadores esenciales y los 47 millones de personas confinadas empiezan a dar resultado.

Ya se piensa en el día después. ¿Cómo será?. Los expertos avisan que se impondrá al uso de mascarillas (no hay ni una en las farmacias), el control de movimiento, los test masivos, la prohibición de viajar y las concentraciones masivas para evitar una segunda ola de contagios.

¡FÍJATE COMO CAMINA!

Pero, es mejor no pensar mucho en el día después...Quizá, sea más positivo irnos a ver las procesiones del martes. Pero, ¿estás loco...? -me estarás ahora diciendo- No, no estoy loco.

Te invito a asomarnos a la memoria y a mirar con el corazón cofrade a ver la difícil y emocionante salida del paso de la Sentencia, desde la Barriada Pérez Cubillas, con más nazarenos cada año.

Y luego, si no damos prisa, vemos a La Lanzada salir desde la Casa de Hermandad en la calle Don Bosco y enfilar la avenida del barrio de las Colonias.

Después, dejamos a la Virgen de los Dolores en la puerta de la Catedral y nos vamos muy ligero y, con suerte, cogernos al Cristo de la Sangre (Estudiantes), bajando de forma majestuosa por la rampa de la Iglesia de San Sebastián, seguido de la Virgen Del Valle.

Y desde aquí nos vamos por Federico Mayo y, en dos minutos, nos plantamos en San Pedro, donde nos espera la Hermandad de Pasión.

El paseo de Santa Fe y la Plaza de San Pedro están abarrotadas. ¡Cuánta emoción desbordada!.

El Señor de Pasión sale de su Iglesia de San Pedro, deslumbrado por la luz del sol poniéndose en las marismas del Odiel.

El paso ha bajado ya la cuesta empedrada De la Iglesia y va caminado entre la multitud. Veo lagrimas en los ojos de la gente.

Y escucho esta maravilla: “¡Fijarse como camina!. ¡Fijarse bien como anda!. El Señor de la Pasión, llevando esa cruz pesada. Con ese andar tan cansino que parece que no avanza...” ¡BUENAS TARDES!