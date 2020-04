Ayer supimos tres cosas: Una nueva prórroga del confinamiento hasta el nueve de Mayo, que a partir del día 27 de abril (el lunes próximo) podrán salir a la calle los niños menores de 12 años y, también, que la vuelta a la “rara” normalidad será en función del nivel de contagios sufrido por el virus en cada territorio.

En este sentido, una provincia como Huelva, con sólo 328 contagiados al día de hoy, podría ser la primera provincia de España en salir del estricto confinamiento. De ser así. Es una gran noticia.

Ayer, mi hermano que vive en Madrid, me decía: “Qué suerte vais a tener. Qué bien. Podéis ser los primeros en salir a la calle...”

Uña palabras que estaban teñidas de una inevitable mezcla de alegría por lo de Huelva y tristeza por el incierto plan de Madrid “corazón” del contagio del virus en España.

Mi hermano, Adolfo, no me lo dijo, pero estoy seguro que, ahora mismo, él pagaría lo que fuera por estar en su tierra.

Precisamente, esta mañana se reúnen en Madrid Sánchez y Casado, para hablar, por vídeo conferencia, de la posible reedición de los Pactos de la Moncloa (Transición democrática, 1977), ahora denominados: “Acuerdos para la reconstrucción de España”. Un cambio de nombre que demuestra la improvisación de la ideas y que, me figuro, habrá sido impuesto por los nacionalistas y separatistas.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS POLÍTICOS?

Me gustaría imaginarme lo que piensan hacer los lideres de los dos partidos mayoritarios, cuando está en juego el futuro de España.

Hasta ahora, solo he visto la ejemplar respuesta a la pandemia de 47 millones de españoles, unidos como una piña, al grito de “yomequedoencasa”.

Es el momento de exigirle a los representantes políticos que sean también modélicos y reproduzcan la mima unidad en la reconstrucción del futuro de España.

Lógicamente, en esta tarea cada partido tiene un grado de responsabilidad en la crisis y en la salida. Y así serán juzgado por la historia y por las urnas.

Pero mientras, cuando el virus, el desempleo y la desesperanza azota los corazones de tanta gente, los políticos han de demostrar que los intereses de los partidos no pueden estar por delante de la tragedia de un país.

Termino haciéndome una pregunta: ¿Sánchez y Casado, lideres de los dos partidos mayoritarios de España, serán capaces de unirse en la construcción nacional de la esperanza?.

No sé a que tipo de acuerdo llegarán, pero lo que si tengo claro es que como no estén a a la altura de la gravedad de las consecuencias de la pandemia (incluso formando un posible gobierno de coalición), 47 millones de españoles confinados se preguntarán: ¿Para qué sirven los políticos?. ¡BUENOS DÍAS!.