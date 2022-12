Este jueves, D.m, tendré el honor de pronunciar la Exaltación de la Navidad, en Huelva. Esto supone para mi una enorme responsabilidad, pero también y sobre todo una inmensa alegría y un cometido al que acudo, lleno de emoción y gratitud.

Gratitud a la querida Hermandad del Rocío de Huelva, a su Junta de Gobierno y a su Presidente, Juan Carlos Rubio, que han tenido la amabilidad de invitarme, a tan bonito y honroso cometido.

Y me alegro especialmente, por el motivo por el que me habéis invitado; voy a Huelva para anunciar la Navidad, algo de lo que soy un fervoroso entusiasta, me encanta la Navidad y todas las tradiciones propias de este tiempo, las luces, los adornos, los mantecados, los villancicos, el árbol y el Nacimiento….

Pero sobre todo, lo que más me gusta, porque es lo verdaderamente importante, y lo que quiero anunciaros con esta Exaltación, es el verdadero sentido de la Navidad, el Nacimiento del Niño Jesús; Dios se hizo Hombre, tras nacer de María, para ser nuestro Redentor y Salvador.

Y ese es el acontecimiento central y más importante de la historia de la humanidad. Pero si es importante recordar aquello que históricamente ocurrió hace dos mil y veintidós años, en Belén, más importante es ser conscientes de que espiritualmente, Dios viene a nacer cada año, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones.

Y hablaremos, como no, de lo que supone una Navidad en El Rocío, en ese lugar único y maravilloso, que es otro Belén, y que nos permite estar muy cerca de la Virgen del Rocío, la Madre del Niño Jesús, para ser los primeros en felicitarla.

Ilustres y muy buenos oradores me han precedido en esta Exaltación, pregoneros de excepción y algunos grandes amigos, como mi querido tocayo, Nacho Molina, líder de la COPE en Huelva, que nos llama y alienta todas las semanas, desde “Cofrades en Cope”, y que este año pronunciará también el pregón del Rocío, en esta Hermandad del Rocío de Huelva, o como el P. Romero Padilla, también buen amigo, rocianero de cuna y párroco de Carrión de los Céspedes. Para ellos mi reconocimiento, en la esperanza de poder seguir la estela que dejaron marcada.

Y lo que quizás sea lo mejor del acto, será el acompañamiento musical, que correrá a cargo del Coro de Huelva, que interpretará diversos villancicos, de ese precioso trabajo que han presentado este año, y que lleva el precioso título, de “Bendito Niño”.

A la Virgen del Rocío me encomiendo, para que de fuerza a mis palabras, y en la Hermandad del Rocío de Huelva, os espero a todos los que tengáis la amabilidad de acercarse, este jueves por la tarde.