Si no fuera por la crisis del Covid-19, que tanto ha afectado a los mayores, escribiría las líneas más felices esta mañana.

Escribir, por ejemplo: “Acabo de ver mi cara en el espejo. Refleja todos mis recuerdos, experiencias y momentos de felicidad”. “¿Ninguna arruga?” -me preguntas-

. Muy pocas. No sólo por genética, sino por vivir acompañado de la ilusión, la curiosidad. el entusiasmo, el optimismo y la esperanza, ideales y valores que, cuando se pierden, arrugan el alma.

Si no fuera porque el coronavirus ha resultado una crisis de mayores, hoy celebraría más feliz mi fiesta de cumpleaños.

¿Por qué soy feliz? -me preguntas-. Porque el verano me ha traído el mejor regalo del día.

Porque además de ser feliz, intento hacer feliz a los demás. Por ejemplo, escribiendo el BD, para mi y para ti.

Puedo escribir que siendo alcalde mi primera preocupación fue siempre la felicidad publica, es decir, la de todos los ciudadanos.

“PASIÓN Y ESPERANZAS”

Podría escribir qué saber cumplir años es la obra maestra de la vida. Qué los arboles más duraderos dan los frutos más dulces.

Qué los hombres y las mujeres son como los vinos: la edad agría los malos y mejora los buenos... (Cicerón).

Qué vivo en la madurez de haber recobrado la serenidad y la ingenuidad con la que jugábamos cuando éramos niño.

Qué si no fuera por la caída del precio de las acciones en la Bolsa, del sector mayores, en una sociedad obsesionada con la juventud, escribiría que los setenta es la etapa de la vida ideal para crear, olvidar y perdonar...

Qué vivo en la edad de oro para poder convertirme en la persona que debía haber sido siempre. Y no fue.

Cuando el éxito no se mide con dinero, ni distinciones, que se gastan o se olvidan, sino con el afecto de los amigos. El cariño que recibes de las personas que tú más quieres.

Hoy, celebro cumplir 76 años. Sin verlos como un alejamiento de mi juventud, sino la edad de oro en una etapa de la vida llena de pasión, oportunidades y esperanzas. ¡BUENOS DÍAS!