"El drama de los ricos"

El BD de hoy es radicalmente distinto al dedicado, ayer, a Carolina Marin: “Orgullo de Huelva”, por sus triunfos y valores humanos.

Esta mañana, escribo sobre la folclórica, Isabel Pantoja, repleta de éxitos musicales, fracasos sentimentales y contra valores humanos.

Enfrento a las dos, porque, ayer por la tarde, mientras leía vuestros elogios a Carolina: talento, entusiasmo, humildad y onubensismo... estuve viendo un rato en la tele a Kiko Rivera criticar, sin piedad, a su madre, Isabel Pantoja, en uno de esos programas de cotilleo, especializado en recrearse en las vidas rotas, partidas y fragmentadas de los famosos.

La tarde tenía morbo y suspense con el anuncio continuo (en rotulos) de una entrevista con Kiko donde decía “cosas tan gordas” que “hundían” a su madre y a su hermano, Fran Rivera.

La publicidad sobre la entrevista era tan persuasiva que, sin interesarme para nada la vida de esta familia, me mantuvo expectante ante la pantalla.

Mi curiosidad me llevó a esperar más de una hora y a “tragarme”, mientra, los “líos” de otros “artistas”.

Lo peor fue que, tras estar esperando tanto tiempo, anunciaron que la entrevista la darían por capítulo, con lo que te puedes imaginar, después de escuchar el resumen de la primera parte, apagué la televisión.

“VIUDA DE ESPAÑA”

Kiko acusó a la Pantoja (su madre) de haber ganado dinero a su costa, desde que vino al mundo, al vender las exclusivas de su nacimiento, bautizo, primera comunión...además de obligarle a subir al escenario, a cantar con ella, que aumentaba el precio de su actuación.

También se refirió al dinero que su madre ganó con las exclusivas de la muerte del torero Paquirri (su padre), por la que en 1984 sé pagaron bastante millones.

Para ilustrar las palabras de KIko aparecía Isabel para replicar a su hijo con un cinismo, frialdad y soberbia impropio de una madre.

Después de escucharla, la imagen de la cantante de copla se me derrumbaba en mil pedazos. Perdía la credibilidad.

Ya no era la artista que cosechaba un éxito tras otro. La mujer que quería y cuidaba a los hijos, ni se merecía el titulo de “la viuda de España”, otorgado por las revistas del corazón cuando un toro negro, de 500 kilos, mató a Paquirri en la Plaza de toros de Pozoblanco (Ćórdoba) en 1984.

Al final de la entrevista anunció acciones legales para recuperar su herencia (en peligro por las deudas de su madre) y que está intentando vender la parte que le corresponde de la finca Cantora.

Con todo esto, pregunto: ¿Crees que madre e hijo son capaces de estar de acuerdo con el canal de televisión, para cobrar la exclusiva de esta “guerra” familiar y pagar así las deudas que la embargan...?.

Si mi Tía Lela viviera (107 años), asidua espectadora del programa y fan de Isabel Pantoja, habría dicho: “Tendrá mucho dinero y será muy famosa, pero no es feliz. Fíjate que vida tan trágica. ¡Es dramático...!”. ¡BUENOS DÍAS!