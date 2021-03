El Sporting pierde contra el Dépor y comprime la zona baja (1-0)

El Sporting de Huelva perdió por la mínima en su visita al Deportivo ABANCA. El conjunto gallego tuvo los primeros acercamientos del partido con varios saques de esquina consecutivos, el segundo de ellos salvado entre Chelsea y el travesaño al ser un lanzamiento cerrado con mucho peligro. Tras otro saque de esquina montó la contra el Sporting por mediación de Mayra Ramírez, pero cortó en falta en el centro del campo Eva Dios. Un par de minutos después lo intentó Kristina Fisher con una subida por la banda izquierda. Intentó conectar con Dany Helena pero la pelota acabó saliendo por la línea de fondo. Contestó el Dépor con un centro de Cris tras recibir en el área de Ainoa Campo, pero atrapó muy atenta Chelsea el esférico por alto. Gey, montando una contra con una buena acción técnica sobre la línea de cal, lo intentó en velocidad pero no consiguió conectar con Dany Helena. El equipo onubense merodeaba el área rival y prueba de ello fue un disparo de Kristina Fisher al lateral de la red o una jugada entre Gey y Kristina Fisher en el costado izquierdo del área, aunque el centro de la estadounidense no consiguió el remate ni de Dany Helena en el primer palo ni de Mayra Ramírez en el segundo. La réplica la intentó poner el equipo gallego con un balón peinado de Peke que no encontró en el área a Gaby, ya que llegó antes Chelsea.

Pudo tener una buena ocasión la deportivista Peke pero intentó buscar el pase a Athenea con un recorte en el área. Afortunadamente, Patri Ojeda llegó providencial para cortar la pelota a saque de esquina. El Sporting Huelva, Ciudad que Marca pudo marcar en el minuto 18 después de que la presión de Yoko Tanaka sirviera para que Sullastres perdiera la pelota. La propia guardameta evitó taponando como pudo el disparo en el área de Gey, frenando la trayectoria del esférico, lo que le dio tiempo a salvar el gol bajo palos a Iris. La siguiente ocasión del partido fue de nuevo de Gey, un disparo desde la corona del área tras recibir de Castelló que se marchó alto, pero a pocos centímetros del latero. En el minuto 24 un regalo de Iris a Yoko Tanaka provocó un centro de la japonesa que despejado a saque de banda por la zaga local. El centro posterior sí que lo cabeceó Dany Helena, pero Sullastres detuvo el esférico. Pau abortó la siguiente ocasión del partido, ya que derribó en falta a Peke antes de entrar en el área. El lanzamiento acabó rechazado por la barrera onubense.

Dany Helena buscó también el remate en el minuto 32 de un balón colgado al área por Cinta Rodríguez en el lanzamiento de una falta, pero le salió el disparo mordido a la brasileña, que no encontró portería. Tres minutos después volvió a intentarlo el conjunto sportinguista, esta vez en otra falta, aunque lanzada por Claire Falknor y bajada al césped por Dany Helena, pero el disparo de Mayra Ramírez salió desviado. Contestó el Dépor con un disparo desde la frontal de Alba Merino que se marchó desviado, muy por encima del marco defendido por Chelsea. Cinco minutos antes del descanso, el Sporting dispuso de un córner tras otro lanzamiento de falta peligroso de Cinta Rodríguez que sacó la zaga local.

La segunda parte comenzó con un centro de Yoko Tanaka a Dany Helena, cuyo disparo sacó Sullastres tras tocar la pelota Stephannie Blanco. Un minuto después un nuevo saque de esquina forzado por un nuevo centro de Yoko Tanaka lo remató Patri Ojeda, pero lo sacó Ainoa Campo. Siguió un nuevo balón colgado por Yoko Tanaka, esta vez desde la derecha, para Mayra Ramírez, quien, con todo a favor para disparar en el área delante de Sullastres, eligió buscar con un pase atrás la incorporación de una compañera con lo que una jugada inmejorable para adelantarse en el marcador quedó en nada. El Deportivo ABANCA se adelantó a los seis minutos de la segunda mitad. Tras un saque de esquina de Alba Merino, la pelota acabó junto al otro córner, donde no lograron despejar el peligro con contundencia las centrales sportinguistas. El balón continuó en juego con un centro al área del Sporting, donde remató en el área al fondo de la red la propia Alba Merino sin que Chelsea pudiera evitar el tanto. El Sporting a partir de ahí intentó buscar sin éxito el empate, primero con un disparo alto de Yoko Tanaka tras recibir de Dany Helena y entrar en el área por la línea lateral de la misma. El Dépor buscó también el 2-0 con un disparo lejano y alto de Cris, desde la zona derecha del ataque local, que se fue demasiado desviado.

Castelló remató desviado un minuto después un saque de esquina, y en el minuto 64 detuvo Sullastres en dos tiempos un centro de Dany Helena tras una apertura de Claira Falknor. Mayra Ramírez volvió a disponer de una ocasión para marcar. Fue tras un centro desde la derecha de Fatou Kanteh al segundo palo, donde, tras parar la pelota la delantera colombiana, vio cómo la guardameta local le desviaba el disparo. Fatou Kanteh volvió a poner la pelota en el área tras una falta sacada en corto por Yoko Tanaja, pero despejó a la banda Iris. Un par de minutos después Yoko Tanaka se marcó en el área una buena jugada individual área tras recibir de Claire Falknor, pero se le fue en el último control el esférico cuando Dany Helena esperaba el pase en posición de disparo. Contestó poco después el Dépor. Fue en un centro de Athenea taponado a saque de esquina. Tras el lanzamiento, la pelota le llegó a Gaby pero salvó con el cuerpo despejando el disparo Claire Falknor para que luego enviara el balón lejos del área Dany Helena. Fatou Kanteh volvía a aparecer en el minuto 74 con un centro desde la línea de fondo que no encontró tampoco remate al atajar en dos tiempos Sullastres. A un cuarto de hora para el final Kristina Fisher tuvo que emplearse en tareas defensivas para cortar una jugada de Peke por el flanco derecho del ataque local. El lanzamiento de esquina lo atajó sin problemas por alto Chelsea, que acabó siendo objeto de una falta de Gaby cuando la guardameta inglesa tenía el balón en sus manos.

El partido se rompía y el Dépor volvía a aparecer en el área rival en una jugada en la que Athenea ganó la línea de fondo. La canterana Paula Romero, que había sustituido al descanso Pau, despejño el peligro antes de que llegara la pelota a Peke. Montó la contra el Sporting y se internó en el área Mikela Waldman, que no pudo centrar a zona de remate tras dos intentos de colgar la pelota. Por su parte, Fatou Kanteh buscó de nuevo el empate, esta vez con un disparo desde la frontal del área que detuvo Sullastres. El Sporting corría riesgos y a punto estuvo de costarle el segundo a ocho minutos para el final. Fue tras una falta que cabeceó ligeramente en el área Eva Dios.

El Sporting lo intentaría hasta el final pero sin lograr a ver puerta, como en un lanzamiento de falta alto de Patri Ojeda o un centro de Mikela Waldman desviado a córner por Cris. Tras una jugada entre Alba Merino y Athenea que cortó Paula Romero para montr la contra, esta acabó con Sullastres haciéndose con la pelota para blocar un pase de Fatou Kanteh a Mikela Waldman.

Tras regresar de tierras gallegas, el equipo regresará a los entrenamientos el viernes por la mañana en los campos federativos de La Orden para preparar el próximo compromiso del equipo, correspondiente a la 21ª jornada de la Primera Iberdrola, en el que recibirá a la U.D. Granadilla Tenerife EGATESA a partir de las 12:00 horas del domingo 7 de marzo.