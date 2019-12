El Sporting consigue un valioso punto ante el Betis (1-1)

El Sporting de Huelva empató a 1 en su visita al Real Betis Balompié Féminas, un empate que sabe a victoria dado que se adelantó el cuadro local en el marcador. No obstante, las de Antonio Toledo pudieron marcar en tiempo de prolongación y llevarse el encuentro con un disparo de Mascaró desde fuera del área que entre Gerard y el larguero salvaron de convertirse el 1-2. El partido, por el contrario, no comenzó siendo vistoso. El cuadro final dominó en los primeros compases, tanto es así que en el minuto 1 tuvo que llegar la primera intervención de Chelsea. De todas formas, no pasó demasiados apuros el Sporting hasta el minuto 14 con un centro desde la derecha de Priscila que despejaron entre Cinta Rodríguez y Castelló.

En el minuto 17 se acercó el Sporting con una falta colgada por Elena Pavel despejada a la banda por Priscila. Tres minutos después probó fortuna Yoko Tanaka con un disparo desviado desde fuera del área (20') y en el minuto 21 con una falta colgada por Irene Rodríguez que cabeceó desviado Cinta Rodríguez desde el punto de penalti. Ya en el minuto 25 fue Irene Rodríguez la que buscó sorprender a Gerard, pero su disparo tras un rechace de un muy buen centro de Princella Adubea a Mascaró, que no pudo rematar bien en el área, se fue a saque de esquina. Ya a la media hora del encuentro un disparo desde fuera del área de Priscila se marchó por encima del marco defendido por Chelsea tras estrellarse en el larguero.

Desde la izquierda Piemonte probó fortuna un minuto después con un disparo desde la izquierda que se fue por encima del marco de Chelsea. Cinco minutos después contestó el cuadro onubense con una falta colgada por Irene Rodríguez al área de meta que se fue directamente a las manos de Gerard. Ya en el 40', Mascaró no pudo rematar en el área otro lanzamiento botado por Irene Rodríguez. El primer tiempo acabó con algo de suspense tras un centro desde la derecha que no pudo blocar Chelsea. La jugada la finalizó en el segundo palo Szymanowski con un disparo desviado.

También dominó el Betis los compases iniciales del segundo tiempo, aunque no se materializó en ocasiones hasta avanzado el mismo. Por parte sportinguista, Patri Ojeda intentó conectar un remate en el minuto 56 en una falta colgada por Elena Pavel (56').

Fatou Kanteh, que sustituyó a Natalia Nogareda minutos antes, se sacó un disparo en el ecuador de la segunda mitad que envió al lateral de la red tras una subida por la derecha. Un minuto más tarde replicó el Betis con un balón que tuvo que despejar del área en dos ocasiones Cinta Rodríguez y luego con un disparo de Nuria por encima del marco de Chelsea (71'). Fatou Kanteh no pudo dar la réplica para el Sporting tras un pase al área tras una subida de Mascaró al que no llegó la jugadora catalana, que sí remató alto en el área en el minuto 74 el balón tras una falta colgada por Cinta Rodríguez que intentó bajar Mascaró. Piemonte a punto estuvo de hacer el 1-0, pero la delantera bética cabeceó defectuoso un centro desde la derecha.

El Betis se adelantó a once minutos para el final después de un rechace a tiro de Abam que cazó en el segundo palo Nuria para inaugurar el marcador. Solo tres minutos después empató Patri Ojeda al cabecer un saque de esquina, poniendo de nuevo las tablas en el electrónico, que ya no se movería a pesar de que en la última jugada del partido entre la guarameta Gerard y el palo evitaron el 1-2 cuando Mascaró intentó sorprender con un disparo desde fuera del área.

Antonio Toledo dará descanso hasta el martes a las 10:00 horas, cuando el equipo regresará a los entrenamientos para preparar el encuentro del sábado 21 de diciembre a las 16:00 horas en los campos federativos de La Orden, con el que despedirá 2019.

FICHA TÉCNICA

· Real Betis Balompié Féminas: Gerard, Van Dongen, Anita (Laura G., 70'), A. Romero (Rosa M., 58'), Irene G., Priscila (R. Otermin, 77'), Szymanowski (Abam, 64'), Nuria, M. Cazalla, Piemonte y Paula Perea.

· Sporting de Huelva, Ciudad que Marca: Chelsea, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Irene Rodríguez, Mascaró, Natalia Nogareda (Fatou Kanteh, 64'), Princella Adubea (Marta Peiró, 74'), Patri Ojeda (Korina, 85'), Castelló, Sandra Bernal y Yoko Tanaka (Sara Navarro, 81').

· Goles: 1-0 Nuria (79'). 1-1 Patri Ojeda (82').

· Árbitra: Peláez Arnillas (c. castellano-leonés). Amonestó a las locales Piemonte (51') y Gerard (94') y a las visitantes Mascaró (89') y Chelsea (92').

· Incidencias: Encuentro correspondiente a la 13ª jornada en la Primera Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.