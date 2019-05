Santisteban: “Estoy convencido que se le va a dar la vuelta a la situación”

José Manuel Santisteban, ex-guardameta del Recreativo en dos etapas y actualmente entrenador de portero en el Real Valladolid ha querido mandar mensaje positivo a jugadores, afición y a toda Huelva ante lo que hay en juego el domingo” No hay nada perdido y todo está al alcance de la mano, el fútbol no es una ciencia exacta y seguro que con el empuje, las ganas y el arraigo que todos tienen a la bandera y al decano se le va a dar la vuelta a la situación y el domingo se convertirá en un día para celebrar, no solo por los que se merecen que el Recre vuelva a renacer sino también por los que sentimos en nuestro corazón a nuestro decano”