Carolina Marín no será este año Premio Princesa de Asturias del Deporte. En la mañana de hoy el jurado ha anunciado , en Oviedo, el nombre del ganador, en este caso ganadora, que en esta ocasión, ha recaído en la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn. Una noticia que ha sido recibida con decepción por Ruperto Gallardo, diputado no adscrito, que presentó la iniciativa de expediente para la concepción del Premio el pasado mes de Marzo “ seguiremos apoyando a la mejor deportista onubense de todos los tiempos y no se nos caerán los anillos en pedir el premio para el próximo año”