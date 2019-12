El Recre IES La Orden visita Benalmádena para seguir invicto

El Recreativo Bádminton IES La Orden ha finalizado la ida de la TOP8 LaLigaSports de forma brillante y se prepara para enfrentarse de nuevo al que fue su primer rival de la temporada, el Benalmádena, con el que se verá las caras el próximo sábado para disputar la octava jornada en el Polideportivo Arroyo de la Miel a partir de las 17:00.

El actual campeón de la competición ha completado una primera vuelta de gran nivel con siete victorias en los siete encuentros disputados, por lo que se alza como líder de la clasificación con 21 puntos seguido del Rinconada, que tan sólo ha fallado frente a los onubenses. En tercer lugar, se posiciona el Pitiús, a seis puntos de distancia del IES La Orden; y en cuarta posición el Oviedo, que con 12 puntos, ve más complicada su presencia en la final. El Arjonilla ostenta la quinta plaza con nueve puntos mientras que el San Fernando tan sólo suma dos victorias en la temporada. Por su parte, el próximo rival de los albiazules ha conseguido vencer en una ocasión y es el Alicante quien no ha salido aún de la zona de descenso ante la imposibilidad de sumar en los encuentros disputados.

El conjunto de Paco Ojeda ha demostrado su versatilidad y calidad en los últimos partidos, y muestra de ello ha sido la presencia de todos los jugadores sobre el tapiz. Así, y lejos de mantener un bloque definido para cada partido, el técnico ha apostado por la entrada de distintos volantistas que han sido capaces de obtener grandes resultados con independencia del rival. Por todo ello, las estadísticas apuntan un alto porcentaje de aciertos en las categorías dobles (70-85%), mientras que el pleno se lo lleva el individual masculino, siendo el femenino la modalidad con más errores.

Consciente de su potencial y del gran recorrido que ha realizado en la ida, el IES La Orden viaja hasta Benalmádena para continuar con la buena racha y sumar la octava victoria de la temporada, con la que se acercaría aún más a la final de la Liga. Por todo ello, el equipo contará con la presencia de volantistas del nivel de Pablo Abián, Telma Santos o Marc Gallardo, aunque la alineación volverá a ser una incógnita hasta minutos antes del inicio del encuentro.

Por su parte, el Benalmádena busca lograr su segunda victoria en la competición, ya que la primera fue frente al Alicante por 5-2 en el mes de noviembre. En esta ocasión, el equipo malagueño cuenta con una ventaja de inicio, ya que el hecho de estar en su propio feudo puede hacer que se engrandezca ante el IES La Orden, frente al que sólo tiene el objetivo de vencer para superar el 2-5 con el que cayó en el Andrés Estrada.

Pese a que sus estadísticas no son tan altas como las de los recreativistas, el Benalmádena guarda una de sus grandes bazas en el dobles masculino, seguido del femenino. En cuanto al dobles mixtos y los individuales, el conjunto no cuenta con grandes aciertos. A pesar de ello, raquetas como las de Nicklas Engelsted, Sophie Endtz o Laura Chillón intentarán arrebatar los tres puntos a un IES La Orden que, hasta el momento, parece invencible.

Paco Ojeda, técnico de la plantilla onubense, indica que “comienza la segunda vuelta y, por suerte, no empezamos de nuevo sino con las tareas hechas y con el propósito de hacerlo bien en Benalmádena, que creo que se ha reforzado con Ernesto Velázquez, que si es así es un refuerzo bueno porque es un jugador experimentado y que les puede ayudar mucho, ya que a pesar de estar séptimo, puede meter mucha presión en su casa, con su público y sin cansancios”.

Por este motivo, el entrenador detalla que “vamos con todas las ganas de hacerlo bien, con toda la confianza que da haber hecho la primera vuelta inmaculada pero también con la precaución de saber que tenemos que seguir jugando fuertes para continuar sumando victorias y no estropear nuestra trayectoria”.

Según afirma Paco Ojeda, el equipo llega “con muchísimas ganas porque la primera vuelta ha sido muy estresante y hemos tenido incertidumbre, pero ahora que conocemos a los rivales sabemos que somos cuatro los equipos, contando con Oviedo, que tenemos opciones de estar en la final y sabemos que los que están por detrás no van a ponernos las cosas fáciles e incluso pueden darnos una sorpresa”.

Sobre el Benalmádena, el técnico opina que “es un club que siempre me ha despertado mucha simpatía porque están muy unidos, se apoyan mucho unos a otros, tienen las cosas claras y son muy humildes, por tanto me atrae porque además, en las dos últimas temporadas ha rendido muy bien pese a que esta temporada no esté teniendo tanta suerte, pero sabemos que nos puede poner las cosas difíciles”.

Como jugadora, es Haideé Ojeda quien señala que “el Benalmádena es un equipo que siempre nos ha puesto las cosas muy difíciles aunque este año esté al final de la tabla, pero no tenemos ninguna duda de que nos va a complicar las cosas porque va a salir a ganar y a intentar alejarse de los puestos de descenso”. Por parte de su equipo, la volantista asegura que “llegamos a este encuentro como llegamos siempre, con la mentalidad de que tenemos que llevarnos los tres puntos y seguir invictos porque eso nos da tranquilidad al ver que estamos más cerca de la final”.

Finalmente, Haideé Ojeda apunta sobre el rival que “el Benalmádena tiene un equipo fuerte, no sabemos si Ye Zhaoying estará, que es una de las jugadoras más potentes, pero nos planteamos todos los partidos pensando en lo más difícil que nos vayamos a encontrar para hacer nuestra alineación, por lo que nos toca intentar mantenernos invictos e ir a por todas”.