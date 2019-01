El Presidente del Trust dispara con balas

“Al Recre no le basta que se le inyecte solo dinero, porque ese dinero hay que saber invertirlo, gastarlo y usarlo de la manera mas optima, por lo que es necesario una explicación a los aficionados”. De esta forma explicaba en COPE el presidente del Trust, Narciso Rojas el motivo por el que ha solicitado al alcalde, Gabriel Cruz, una Asamblea consultiva, cuya fecha debe ser puesta por el Ayuntamiento, que sirva para informar a los aficionados de la actualidad del club. Después de la última inyección económica de 3,8 millones de euros aportadas por el Consistorio el pasado mes de Diciembre, el presidente del Trust se muestra tranquilo con la estabilidad de la entidad aunque considera que el contacto del Ayuntamiento con los aficionados debe ser primordial para conocer la actualidad del Decano “ la falta de información puede llegar a cierta frustración que no seria bueno para el entorno del club”. Y es que Rojas tiene claro “ que es importante que la información fluya y otras opiniones interesadas no deformen la realidad” decía el representante del trust que considera que las formas utilizadas por Kryteia en el proceso de venta del club no son las más idóneas “está sobrado de ciertas manipulaciones de información que se están dando del ámbito del club, es lícito que se quiera acceder a la compra de las acciones, pero, las formas son importantes y las que esta utilizando Krypteia no son las mas idónea de la realidad que esta viviendo el club”