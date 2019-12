El Nuevo Colombino despide el 2019 con un cumpleaños

A por los últimos coletazos de este 2019. Un año que le ha dado al Decano muy buenos resultados y alegrías pese a no ponerle la guinda al pastel con el ansiado ascenso a la Segunda División. Bien diferente está siendo este tramo final con la nueva competición liguera donde el Recre está algo lejos de sus objetivos principales.

Para ello, los albiazules despedirán el presente año en el Nuevo Colombino -antes de despedirlo la próxima semana en Algeciras- recibiendo al filial del Cádiz liderado por un Juanma Pavón que está haciendo un gran trabajo siendo uno de los equipos revelación de este primer cuarto de temporada.

CÓMO LLEGAN

El Decano, tras estar durante 9 jornadas sin sumar 3 puntos, consiguió la victoria la pasada jornada en la ciudad vecina venciendo al Sevilla Atlético por 1-3 lo que le hizo alejarse de la parte baja de la tabla a la que queda a 2 puntos del Algeciras, puesto de playout, y a 4 del Villarrubia que ya está en zona de descenso.

Mientras tanto, los albiazules no cuentan con jugadores sancionados aunque si Isi Ros, Carlos Martínez, Chuli o Diego Jiménez vieran la cartulina amarilla no podrían visitar al Algeciras por acumulación de tarjetas. En la enfermería se está pendiente de Irizo y de Alfonso Fernández que tienen pocas opciones de estar entre los 18 jugadores con posibilidades de enfrentarse al Cádiz B puesto que no terminan de recuperarse por completo. Son dudas Carlos Martínez y el delantero Rubén Cruz puesto que se retiraron frente al Sevilla Atlético y habrá que esperar hasta el último entrenamiento.

Por su parte, el Cádiz B de Juanma Pavón es uno de los equipos revelación del presente año. Tras su ascenso, el cuadro gaditano está en 7ª posición aunque acumula una racha de 4 partidos sin ganar y con una derrota, precisamente la pasada jornada, ante el Marbella en casa.

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DG 7º Cádiz B 23 16 6 5 5 14 13 +1 11º Recreativo de Huelva 19 16 5 4 7 18 18 0

PARTIDO ESPECIAL

No solo porque vuelvan a Huelva tres onubenses queridos por el recreativismo como son Juanma Pavón, Iván Robles y José Alonso, sino que en el mismo choque se conmemorará los 130 años del equipo más antiguo del país. Para ello, los onubenses vestirán una zamarra especial diseñada para este partido con el que intentarán conseguir la segunda victoria consecutiva.

Del mismo modo, en los prolegómenos del partido estará otro recreativista que creó afición entre los albiazules en la década de los 80 y comienzos de los 90. El uruguayo Jesús Noel Alzugaray, que llega a Huelva invitado por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva para recoger el galardón a 'Leyenda Deportiva' de la próxima Gala del Deporte Onubense que tendrá lugar el próximo lunes 16, realizará el saque de honor en el partido que tendrá muchos tintes de celebración aunque lo importante será el resultado que salga cuando el reloj se acerque a las 20:20 de la tarde.

No solo el partido es especial por los actos de este 130 aniversario del Decano sino que también por el colegiado designado para el choque.

Marta Huerta de Aza, árbitra del comité tinerfeño aunque nacida en Palencia el 31 de marzo de 1990, será la persona que imparta justicia en este derbi y estos son sus guarismos en la primera temporada que cumple en Segunda División B:

4 partidos de liga

24 tarjetas amarillas (6.00 de media por partido)

1 tarjeta roja (0.25 de media por partido)

En los 4 partidos que ha arbitrado en tan solo una ocasión ha vencido el equipo local, en 2 el equipo visitante y en uno el choque quedó en tablas.

POSIBLES ALINEACIONES

· Recreativo de Huelva: Nauzet Pérez; Miguel Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Quique Rivero, Gustavo Quezada, Carlos Martínez, Isi Ros, Alberto Quiles y Chuli.

· Cádiz B: Juan Flere, Iván Robles, Momo, Saturday, José Alonso, Carlos Cobo, Duarte, Jordi Tur, Seth Airam Vega, Nieto y Lino.