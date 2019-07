Mascaró, nueva delantera para el Sporting

El Sporting Club de Huelva se ha hecho con los servicios para la temporada 2019/2020 de la delantera Patricia Mascaró Reifs. Nacida en Palma de Mallorca hace 30 años (22/5/1989), mide 1,63 m, pesa 52 kg y llega procedente del Málaga C.F. avalada por una larga trayectoria en la máxima categoría tras pasar por clubes como U.D. Collerense, Rayo Vallecano y Madrid C.F.F.

Así lo atestigua Antonio Toledo, quien destacó de la palmesana "es una delantera con experiencia en la categoría. Desde sus comienzos en el Collerense ha sido una jugadora con gol y con mucha inteligencia a la hora de colocarse dentro del área. Puede ocupar cualquier posición de ataque y estoy convencido que nos va a ayudar muchísimo en un equipo tan joven como el nuestro".

Por su parte, a Mascaró le ha llamado la atención el nuevo proyecto onubense para decidirse por él: "He fichado por el Sporting de Huelva poque a pesar de ser un club histórico en la categoría, este año plantean un nuevo proyecto ilusionante y con perspectiva de que será un gran año deportivamente".



En lo personal, se define "como jugadora con experiencia, trabajadora, con mucho carácter competitivo y con ambición de gol. Mi objetivo para este año es dejar lo antes posible al Sporting en la categoría, tener un papel importante en el equipo y aportar mi experiencia y goles". Y, a partir de ahí, no descarta nada, ya que no se olvida "de que este club ya ganó una Copa de la Reina y, ¿por qué no soñar con otra?".