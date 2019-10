Manolo Zambrano, Presidente del Recre

El Presidente del Recre Manolo Zambrano asegura "que no jugar el play off sería un palo para la entidad pero la pervivencia es más importante” aseguraba en COPE el máximo representante del Decano que considera a Monteaguado “exigente, un entrenador muy normal, trabajador, que se pone el mono y que no le ha puesto ningún reproche al club”