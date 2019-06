Jenny Benítez y Patri Ojeda se incorporan al cuerpo técnico del primer equipo

Fernando Azcárate ha querido despedirse dando las gracias al "club que me ha formado como entrenador y como persona" y a todas aquellas "personas que de una u otra forma me han ayudado a crecer" dentro y alrededor del Sporting Club de Huelva: "prensa, directiva, fotógrafos, conductores de autobuses, a todas las jugadoras a las que he tenido el placer de dirigir, a los aficionados y a mi cuerpo técnico", al tiempo que ha tenido palabras especiales para "la mejor presidenta que puede tener un club, Manuela Romero, y al comandante de la nave, mi amigo y compañero Antonio Toledo". El Sporting Club de Huelva quiere agradecer el trabajo y dedicación del técnico moguereño en estas seis temporadas en la entidad. Como sentenció el propio Fernando Azcárate, "seguro que nuestros caminos se volverán a encontrar".

Esta baja en el cuerpo técnico de la entidad será cubierta por dos mujeres sobradamente preparadas para las nuevas funciones encomendadas. Por un lado, Jenny Benítez, que ha ocupado con éxito el banquillo del Sporting B las dos últimas temporadas, será la nueva segunda entrenadora del primer equipo. Jenny Benítez lo asume como "reto y gran orgullo" que Antonio Toledo la haya elegido para el puesto: "Quiero seguir aprendiendo y dar un salto de calidad. Estar cerca de Antonio me va a seguir ayudando en mi formación y aprendizaje". Jenny Benítez, que colgó las botas hace dos campañas, cuenta con la ventaja que no necesitará adaptación alguna: "Tengo conocimiento de la Liga Iberdrola y cercanía con las jugadoras. Aportare ilusión, espíritu de sacrificio y ganas".

La excapitana sportinguista aprovechó también para hacer balance de dos temporadas maravillosas" en el Sporting Puerto de Huelva B, "tanto personal como deportivamente. Ge trabajado con jugadoras de un talento increíble y de un gran compromiso. Mis compañeros del cuerpo técnico (José, Lau, Adrián, Paqui y Rafa) me han hecho crecer diariamente y les tengo que agradecer todo lo que han hecho por mí y por el equipo durante estas dos temporadas".

Jenny Benítez, que dejó al Sporting Puerto de Huelva B a las puertas del ascenso a la recién creada Primera División B, agradeció a Manuela Romero y Antonio Toledo que "hayan tenido plena confianza en mí desde que colgué las botas y apostaran por dar un nuevo aire en el equipo. Les deseo lo mejor a todas las jugadoras que me han acompañado y ayudado durante estos dos años".

La otra cara nueva en el cuerpo técnico no lo es en el primer equipo. Patri Ojeda, tras completar sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Huelva, se hará cargo de la preparación física del equipo, tarea que compaginará con la de futbolista de la primera plantilla: "Cuando el club contactó conmigo para que me hiciera cargo de la preparación física, me pareció una propuesta muy interesante. En primer lugar, por confiar en mí para un puesto tan importante y, en segundo lugar, porque es un reto y una oportunidad poder llevar la preparación física de un club de Primera División Femenina".

"Por otro lado, me dio un poco de miedo porque también formaré parte de la plantilla del primer equipo y supone una responsabilidad importante, pero por parte de la directiva del club me han dado todas las facilidades para poder tener un equilibrio en ambas labores deportivas", señaló la defensora canaria, que ya trabaja en preparar un plan de trabajo para todo el plantel antes del inicio de la pretemporada.

El resto del cuerpo técnico de la pasada temporada continuará en la campaña 2019/2020. Así, además de con Jenny Benítez como segunda entrenador