El IES La Orden remontó a un serio Oviedo (4-3)

El Recreativo Bádminton IES La Orden sabía que la sexta jornada de la TOP8 LaLigaSports podía marcar un antes y un después en la clasificación, por lo que había que ir a por todas frente al Oviedo, rival que llegó a Huelva con sus mejores jugadores para intentar arrebatar los tres puntos a los onubenses. Tres puntos que el IES La Orden consiguió llevarse tras finalizar el duelo por un 4-3 en el que la calidad, la fortaleza y la constancia fueron los pilares fundamentales para hacerse con la victoria.

En esta ocasión, Paco Ojeda apostó por una alineación en la que Pablo Abián, que llegó en el último momento de Dublín tras proclamarse subcampeón del Open de Irlanda, fue la gran sorpresa. Así, en el dobles mixtos estuvo presente junto a Haideé Ojeda, mientras que el dobles femenino lo disputó la volantista de la mano de Laura Santos y el masculino estuvo protagonizado por Víctor Martín y Eliezer Ojeda. En los individuales, el técnico contó con Nerea Ivorra, Gergö Pytel, Telma Santos y, nuevamente, Pablo Abián.

Como es habitual, el encuentro abrió con el dobles mixtos en la pista Fundación Unicaja. En este sentido, Pablo Abián y Haideé Ojeda se enfrentaron a Alberto Zapico y Lorena Uslé en uno de los duelos más complicados de la jornada. Si bien en el primer set la pareja albiazul venció por un ajustado 21-19, en el segundo set fueron los ovetenses quienes los igualaron por el mismo resultado, lo que les obligó a disputar un tercer set en el que Abián y Ojeda se impusieron por 21-17, no sin dificultades.

Sumado el primer punto a su marcador, el IES La Orden se plantó en el dobles femenino con Haideé Ojeda y Laura Santos sobre el tapiz. Las volantistas lo tuvieron complicado ante Khrystyna Dzhangobekova y Lorena Uslé, que llegaron al partido con el claro objetivo de ganar. En el primer set, las féminas del conjunto local pelearon hasta el último punto y vencieron por 22-20, pero el cansancio y la falta de acierto se vieron reflejados en el segundo set, donde perdieron por un contundente 9-21 que dio la fuerza necesaria a Uslé y Dzhangobekova para ganar finalmente por 15-21.

Por su parte, Víctor Martín y Eliezer Ojeda sufrieron ante Lino Muñoz y Alberto Zapico en el dobles masculino. En el primer set, la pareja consiguió acercarse a su rival, pero la balanza se decantó a favor de Muñoz y Zapico, que vencieron por un ajustado 18-21. En el segundo set, la calidad de los recreativistas se vio reflejada en su resultado, ya que ganaron por 21-14, sin embargo, el Oviedo apretó en el tercer set y aunque tanto Víctor como Eliezer superaron a la dupla en algunos momentos, cayeron por 19-21.

Con 1-2 en su contra, el IES La Orden convirtió los individuales en su mejor baza. En primer lugar, Gergö Pytel tuvo frente a él a un Álvaro Leal que no complicó en exceso al húngaro. De esta forma, en el primer set, Pytel lo superó por 21-19, mientras que en el segundo la victoria fue por 21-16. En paralelo, Nerea Ivorra dejó constancia de su firmeza en su estreno. La volantista, que no había disputado aún ningún partido de la temporada debido a una lesión, retó a Laura Solís con éxito. Así, en el primer set venció por 21-17, mientras que en el segundo set, mucho más trabajado y costoso, cayó por 22-24 para volver a levantarse en el tercero, donde conquistó el partido por 21-15.

Finalmente, llegó el turno para Pablo Abián y Telma Santos. Mientras que el primero se enfrentó a Lino Muñoz, la segunda lo hizo ante Khrystyna Dzhangobekova, y ambos tuvieron un punto en común: su brillantez sobre el terreno de juego. Telma Santos no logró ganar a Dzhangobekova aunque la capacidad de la recreativista fue innegable. En el primer set, la portuguesa ganó por 21-6, sin embargo, el resultado pareció robarle fuerzas porque cayó posteriormente por 17-21 y 18-21.

Por último, Pablo Abián ganó el primer set por 21-17 al jugador del Oviedo, quien pese a notar molestias, no dejó de luchar hasta el último punto. En el segundo set, el cansancio de Lino Muñoz no fue síntoma de derrota, porque superó a Abián por 17-21, pero el excepcional volantista se recompuso y logró el punto de la victoria por 21-16.

Con tres puntos más en la clasificación, el IES La Orden continúa líder e invicto una semana más y se medirá el 30 de noviembre al último ascendido de la Liga Nacional, el Alicante.