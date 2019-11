El IES La Orden se prepara para recibir al Oviedo

Será un encuentro lleno de recuerdos, aunque con un sabor diferente. El Recreativo Bádminton IES La Orden se medirá este domingo al Ovida Bádminton Oviedo en un choque que dará comienzo a las 11:30 en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada. La sexta jornada de la TOP8 LaLigaSports llega en un momento muy positivo para los onubenses, aunque no tanto para su rival, que ha comenzado la competición con cierta irregularidad.

La última vez que el IES La Orden y el Oviedo se vieron las caras, el conjunto recreativista alzó su sexto título y cuarto de forma consecutiva. Ahora, y aunque aún quede mucho para una nueva final, el objetivo es parecido: continuar líderes en la clasificación para tener la oportunidad de volver a ser campeones.

Con 15 puntos en la tabla y cinco partidos -de los cinco disputados- ganados, los de Paco Ojeda ocupan la primera posición seguidos del Rinconada, que tiene 12 puntos en su casillero tras sufrir una única derrota, precisamente frente a los onubenses. En esta misma situación se encuentra el Pitiús, equipo cuya calidad y buen recorrido son innegables pese a estar en tercer lugar. Con 9 puntos se mantiene el Oviedo en la cuarta plaza y tras él, Arjonilla y San Fernando, que tan sólo tienen seis. Por último, ni Alicante ni Benalmádena han conseguido puntuar en lo que va de temporada.

Las victorias al Benalmádena, Arjonilla, Rinconada, Pitiús y San Fernando hacen del IES La Orden un equipo inquebrantable y difícil de vencer, pero esta firmeza no es sinónimo de confianza para los recreativistas, que insisten en pelear en cada encuentro y en ir paso a paso de la mano de una plantilla que ya ha dejado clara su capacidad. Por este motivo, la alineación volverá a ser una incógnita hasta minutos antes del duelo, ya que los compromisos internacionales de algunos de los jugadores hacen que el técnico varíe en todas las jornadas y adapte su equipo a las necesidades cada partido.

Además de los datos en la clasificación, las estadísticas indican que los puntos más fuertes de los albiazules son las categorías de dobles masculino, femenino y mixtos, siendo el individual femenino el más complicado para ellos.

Por su parte, será el Oviedo quien viaje a Huelva para medirse al vigente campeón. El hecho de volver al Andrés Estrada hace que el equipo tenga ganas de vencer a los onubenses y olvidar la derrota de la final que les hizo perder el título de Liga. En cuanto a su recorrido durante esta temporada, los ovetenses han caído ante el Rinconada y el Pitiús, pero acumulan tres victorias consecutivas frente al San Fernando, Benalmádena y Alicante, por lo que a pesar de su inicio regular, llegan también en un momento positivo.

Con respecto a las estadísticas, el subcampeón cuenta con pleno de victorias en el dobles femenino, mientras que el individual masculino es también otro de sus puntos fuertes. Por ello, serán jugadores de la talla de Alberto Zapico, Álvaro Leal, Lorena Uslé y Juliana Viana quienes se enfrenten a raquetas como las de Gergö Pytel, Víctor Martín, Telma Santos o Haideé Ojeda, que buscarán la victoria por todos los medios.

Como técnico, Paco Ojeda explica que “la Liga está llegando a un momento interesante porque ya se empiezan a jugar cosas importantes, y de hecho, en esta jornada jugamos primero contra cuarto, segundo contra tercero, quinto contra sexto y séptimo contra octavo”. Así, destaca que “en el caso de que gane el Oviedo, apretará mucho la clasificación, mientras que si ganamos nosotros, nos alejaremos un poco más del resto de equipos”.

Esta jornada es, por tanto, clave para Ojeda, que añade que “aunque todavía quede mucha Liga, porque faltaría un encuentro más de la ida y toda la vuelta, los resultados de este fin de semana harán que la clasificación quede muy definida”.

El pleno de victorias del IES La Orden no hace que la plantilla se confíe en exceso. Así lo indica el técnico, que manifiesta que “creo que el equipo tiene la mentalidad que debe tener, porque aunque ya llevamos muchos años en la élite y disputando finales, sabemos que no hay nada hecho y que incluso podemos quedar abajo si nos descuidamos, por lo que hay que hacer las cosas partido a partido y siendo conscientes de que este encuentro es muy importante porque el Oviedo es un rival directo”.

Precisamente de los ovetenses, Ojeda apunta que “el año pasado vinieron a Huelva en la vuelta de la final con la sana intención de remontar nuestro 3-4 de la ida y la verdad es que venían con mucha confianza, incluso observé que les había dolido mucho no ganar y me sorprendió gratamente su afán porque me gusta que un equipo luche, pelee y confíe en sus posibilidades”. De esta temporada, expone que “imagino que en la posición que están en la tabla y con dos derrotas, vendrán con la intención de ganar por lo que espero que traigan a sus jugadores más fuertes, a sus fichajes y que nos encontremos uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Liga”.

Por último, el entrenador anima a la afición para que acuda al Andrés Estrada y añade que “queremos que vengan a disfrutar del equipo, que seguro que será un día bonito, con un clima muy bueno para que puedan irse después a tomar algo o lo que les apetezca y que sean partícipes de un deporte tan espectacular como el bádminton”.

En calidad de capitán, es Eliezer Ojeda quien comenta que “este es un encuentro difícil porque nos medimos a uno de los favoritos a estar en la final y que quizás no ha hecho un inicio de temporada muy bueno al perder dos encuentros claves, pero sabemos el potencial que tiene porque mantiene el mismo bloque del año pasado con el que precisamente disputaron la final contra nosotros”. Por ello, afirma que “sabemos que será complicado y que es un encuentro clave porque si conseguimos ganar y mantener la racha abriríamos distancia contra uno de los rivales directos de este año”.

La taquilla del Andrés Estrada abrirá una hora antes del encuentro para aquellos aficionados que deseen adquirir su abono o entrada, que en este caso tendrán un precio de 3€ para los adultos y 1€ para los más pequeños.