El Ciudad de Huelva vence al Cimbis pese a un partido gris (69-53)

Año nuevo, victoria nueva. Aunque con más oficio que brillantez. El joven conjunto gaditano mantuvo equilibrado el partido hasta el descanso. Las derrotas de los inmediatos perseguidores, Huelva Comercio y C.B San Fernando, hacen que el Ciudad de Huelva saque ya dos victorias de ventaja al segundo clasificado.

Partido que comenzó muy espeso en ataque para uno y otro conjunto, espesura que no se quitó para los onubenses hasta el tercer cuarto. En los primeros minutos, el Bodegón Andalucía C.B. Cimbis contestó una y otra vez las canastas onubenses gracias a los triples del joven Varela. Así, el conjunto de la Isla de León, aventajó por un punto de los visitantes al acabar el primer cuarto, 19-20.

El segundo cuarto fue tremendamente espeso y falto de ideas por los dos equipos, el parcial de 8-6 fue clarificador de ello. Mínima ventaja onubense al descanso, 27-26.

El segundo tiempo tuvo otro color. El Ciudad de Huelva aumentó su capacidad defensiva y eso le llevó a mejorar en ataque, con Fran Cárdenas como gran catalizador de esa mejora de juego. Varias canastas y asistencias del palmerino junto a los rápidos contraataques finalizados por Víctor Pérez hicieron aumentar la diferencia concluyendo así el tercer cuarto nueve puntos arriba, 49-40.

Con el partido ya donde quería el conjunto onubense y con gran dominio del rebote y el tempo del partido, la diferencia siguió aumentando. El conjunto de San Fernando se puso uno minutos en zona pero no dio sus frutos y a falta de un par de minutos la ventaja acumulada por los locales llegó a una máxima de 18 puntos, reducida por un par de canastas de los veteranos Benítez y Ortega, al final.

El mejor del encuentro fue el joven del Bodegón Andalucía C. B. Cimbis, Sergio Cañero, sus 15 puntos, 4 rebotes y 5 robos le reportaron 19 créditos. Por el Ciudad de Huelva el más valorado fue Víctor Pérez, con 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, para un total de 15 de valoración.

FICHA TÉCNICA

· CIUDAD DE HUELVA (69): Pérez, V. (16), Cárdenas, F. (12), Domínguez, S. (6), Postigo, R. (6) , Eighme, M. (11) -quinteto inicial- Márquez, A. (2), Rodríguez, G. (-) Ogazón, I. (3), Recio, P. (5), Montaner, J. (8).

· BODEGÓN ANDALUCÍA C. B. CIMBIS (53): – Galán, C. (4), Benítez, Á. (5), Diouf, S (-), Cañas-Baliña, Á. (13), Varela, C. (6), -quinteto inicial- Rosario, R. (-), Prieto, P. (-), Cañero, S. (15), Expósito, A. (3), Ortega, P. (7).