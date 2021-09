Chendo soluciona la papeleta contra el Utrera (1-2)

En el minuto 90, con emoción, con un golazo y con una tremenda fe en la remontada, el Recre ha conseguido la victoria en su estreno liguero ante el Utrera, al que ha vencido 1-2 gracias a dos tantos de Chendo que sirvieron para darle la vuelta al marcador.

Con unas gradas repletas de seguidores albiazules (en torno a 700), el Decano supo sufrir y sobreponerse a un gol del ex albiazul Rubén Cruz a los 7 minutos marcado por los errores. El primero, del colegiado, que no señaló un codazo del propio delantero local sobre Ismael Barragán y que habría supuesto la expulsión por roja directa. El segundo, en la continuación de la jugada. Manu Galán cedió el balón atrás a Rubén Gálvez, que no controló el bote en la salida, lo que aprovechó Rubén Cruz para hacer el 1-0.

Le costó al Recre hilvanar jugadas en un partido con mucha tensión. Lo intentaba el Decano por las bandas, y de ahí vinieron las pocas ocasiones del primer tiempo. Especialmente un remate de cabeza de Chendo que se paseó por delante de la portería de Ayala. El propio Chendo y Juan Delgado dispondrían de sendos remates de cabeza, pero llegaron demasiado forzados en ambos casos.

En la segunda mitad el equipo de Alberto Gallego mejoró y supo encontrar el área del Utrera, aunque seguía sin concretar ocasiones claras hasta que en el minuto 72, una internada de Peter por la izquierda acabó encontrando a Chendo, que de tiro cruzado con la zurda batió a Ayala para hacer el empate.

El tanto dio alas a los albiazules, que buscaron con insistencia la remontada, que llegaría al filo del minuto 90. Buena apertura a la banda derecha y el centro al área lo enganchó de volea y en posición acrobática Chendo para enviarlo al fondo de las mallas.

Un gol que fue el premio a la fe de un equipo que no dejó de luchar ni de creer en la remontada, y que también sirvió para brindar una merecida alegría a una afición entregada que no dejó de animar a los suyos en todo el partido.

FICHA TÉCNICA

· Utrera: Ayala, Cachana, Diego (Sergio, 77′), Rubén Cruz (Plusco, 68′), Titi (Trabazo, 68′), Ranchero, Moro (Kiki, 77′), Kevin, Chapi, Álex y Carlos.

· Recreativo: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo (Diawara, 46′), Ismael Barragán, Pablo Gallardo, Manu Galán, Peter; Rubén Serano (Dani Sales, 77′), Arjona, Terán (Víctor, 95′); Juan Delgado (Marc Fraile, 69′) y Chendo.

· Goles: 1-0 (6′) Rubén Cruz. 1-1 (72′) Chendo. 1-2 (90′) Chendo.

· Árbitro: Alcaraz Yáñez (C. Ceuta). Amonestó a los locales Diego y Cachana y a los visitantes Ismael Barragán, Diawara, Manu Galán y Arjona.