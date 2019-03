El nuevo entrenador del San Roque Cheli, se muestra “agradecido por el reto importante que tiene” y lo afronta “con ganas , por mi parte no va a quedar , lo voy a dar todo y ojala los jugadores se impliquen para sacar esto adelante”

La mala trayectoria deportiva del equipo que se encuentra a tres puntos del descenso y a solo nueve jornadas para la fiscalización del campeonato tiene un motivo explicaba el nuevo entrenador lepero “ en la temporada ha habido de todo, se comenzó con un objetivo que no se ha venido cumpliendo, en Diciembre el 70% de la plantilla salió y esto hizo que la mente del jugador no estuviera solo en el futbol, eso afecta y no es una situación ideal”

Mañana Jueves realizará Cheli su primer entrenamiento y un objetivo puesto para el futuro del equipo “ que los jugadores se lo crean, que la cabeza vuelva a funcionar y tengan ganas de sacar esto adelante”

Su debut en el banquillo será el domingo, en casa y ante el Xerez, un partido que dará comienzo a las cinco de la tarde y del que espera "una victoria, sería importante y un pequeño alivio”, decía el nuevo entrenador del San Roque de Lepe