Carolina Marín se retira en primera ronda del Open de China

Volvía Carolina Marín a los tapetes de juego tras un breve descanso después de haber alcanzado la final del Abierto de Francia hace ahora dos semanas. En la ciudad china de Fuzhou, Marín comenzaba en el día de hoy su andadura en el torneo asiático donde en primera ronda la esperaba una de las rivales más difíciles del circuito como es la volantista natural de Taipei Tai Tzu Ying.

Carolina no pudo hacer frente a su rival en el primer set cayendo en el mismo por 21-16 donde la asiática llegó a tener una ventaja de 18-12. Ya en la segunda manga, la española no consiguió arrancar donde, cuando el marcador señalaba un 13-1 favorable para Tzu Ying, Marín decidió retirarse por haber estado estos últimos días con una enfermedad que le ha hecho no poder competir al máximo nivel.

El próximo torneo por el que peleará Carolina Marín será el Gwangju Korea Masters que se celebra del 19 al 24 de este mismo mes.

Esto explicaba Carolina Marín en su cuenta de Twitter:

Intenté dar lo mejor de mí pero he estado mala los últimos días �� Pronto estaré lista de nuevo! ��



I tryed to give my best but I've been sick for the last few days �� I'll be ready again soon! ��#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/dOASTE0vG3