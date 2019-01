Tiempo de lectura: 1



Huelva se manifestará por unas infraestructuras dignas. Hoy reunión del Alcalde, Gabriel Cruz, con el concejal no Adscrito del Ayuntamiento, Enrique Figueroa, impulsor de la iniciativa aprobada por unanimidad en Pleno el pasado mes de Noviembre, en la que se reivindicaba mas y mejores infraestructuras. La fecha de celebración que se barajaba en principio entre 10 y 30 de Enero, una vez finalizada las fiestas Navideñas, ahora tras la reunión de esta mañana sobre el 15 de Febrero queremos hacerla, decía Figueroa que pretende se impliquen todas las instituciones de la ciudad para que sea un éxito. De cifras no habla el concejal no adscrito en el Ayuntamiento pero si de una ilusión para la jornada que sea una manifestación multitudinaria y que Huelva de ejemplo.

Por su parte la FOE en comunicado demanda una manifestación civil y política, sin colores ni exclusiones porque siglas partidistas predominen unas sobre otras. Con tal fin deberá organizarse movilizando a todo el entramado social y empresarial onubense y a la que se adhieran los responsables políticos que se sientan comprometidos con el futuro de nuestra provincia.