"Yo veo a la gente que respira optimismo" nos dice el Presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde

Desde la feria hortofrutícola, Fruit Logistica, en Berlín, hablamos con Edudardo Baamonde, Presidente de CAJAMAR, con quien comentamos el ambiente que ha presentado la feria esta año y nos decía que "yo veo a la gente que respira optimismo" y hablamos de como se presenta el futuro: "Me parece que ha sido una evolución en los últimos años, la emergencia de países terceros, de América, Sudamérica, Sudáfrica, que efectivamente ponen de manifiesto que saben trabajar, que son buenos profesionales y que en definitiva se incrementa la competitividad. Además hay que tener en cuenta que cada día los mercados están más globalizados y evidentemente, no nos podemos dormir, pero yo creo que el sector también lo sabe y por eso, cada año intenta innovar con nuevas presentaciones, nuevos formatos, nuevas variedades… España, yo creo que, en el sector hortofrutícola, ha dado muestras de una orientación al mercado desde siempre y ahora mismo me parece, al menos en la conclusión a la que yo he llegado, que el sector orto frutícola español sabe encontrar sus huecos, sabe diferenciarse y en definitiva y deteniendo un posicionamiento en el mercado europeo de liderazgo" argumenta.



El presidente de CAJAMAR también nos habla de las protestas agrícolas: "yo creo que hay muchas cosas ahora mismo encima de la mesa. Primero el sector agro alimentario español es muy heterogéneo. Estamos hablando de zonas totalmente distintas, está el problema del agua, está el problema de la reglamentación comunitaria, está el problema de que muchos agricultores ve como incrementan sus costes de producción y no lo pueden trasladar a la cadena… Hay muchas cosas encima de la mesa y efectivamente no todo está recibiendo una justa retribución" y una llamada de atrnción a la población en general "lo primero que se nos debe de venir a la cabeza, a los consumidores, es la importancia del sector agroalimentario, primero, productor de alimentos, nada más y nada menos, segundo, la generación de empleo, tercero el mantenimiento del tejido rural, cuarto el mantenimiento de nuestros paisajes, el mantenimiento de nuestra cultura, entonces tenemos que ser sensibles y solidarios, un sector como el agro alimentario que ha demostrado compromiso y profesionalidad en los momentos más difíciles, estoy pensando en la pandemia y en definitiva, yo creo que Europa, hablo del legislador, las instituciones comunitarias, pues posiblemente tengan que revisar algunas de las decisiones, tomadas, habida, cuenta de que también en los últimos años el mundo ha cambiado, tuvimos una pandemia, pero a continuación viene una guerra de Ucrania, ahora tenemos una guerra con Oriente Medio y efectivamente, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria son fundamentales y tenemos que hacerlas compatibles. Se toman las decisiones en Bruselas y hasta que se aplican han pasado muchos años y si en esos años han pasado muchas cosas, entonces yo creo que europa tiene que revisar algunos de los planteamientos para actualizarlos y ser sensible también a las demandas que están haciendo los agricultores, no sólo los españoles, sino también los europeos”.



Para Eduardo, afortunadamente, hay relevo generacional en la agricultura mientras sea rentable y hablando de rentabilidad hablamos de la Cooperativa de Cajas de Ahorro. Su presidente nos comenta que “CAJAMAR es una Caja Rural, fruto de un proceso intenso de fusiones e integraciones de casi 40 cajas rurales de toda España, y tenemos dos funciones, una, la financiera, que es proveer de servicios financieros a la altura de las necesidades, también del sector agroalimentario y segundo, yo creo que es lo que los diferencia, trabajamos mucho y destinamos muchos en recursos a la transferencia del conocimiento. Tenemos dos plantas de experimentación con investigadores propias, una las Palmerillas, en Almería y otra en Paiporta, en Valencia".

Y sin parar de evolucionar y consiguiendo muy buenos resultados en el último ejercicio, en CAJAMAR "trabajamos mucho en materia de publicaciones, de estudios y en definitiva, estamos también muy implicados con la incorporación de las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, pero sin perder de vista que tenemos que conseguir una sostenibilidad y hay que ser rentable y en definitiva, ahí apoyamos a los agricultores a la incorporación de nuevas prácticas agronómicas y hacemos algo que yo creo que es completamente singular en el sector financiero, que es destinar más de un 10 % de nuestros resultados, precisamente a la transferencia del conocimiento en el sector agro alimentario".

Eduardo también nos habla de las innovaciones en la caja "este año vamos a reforzar nuestro departamento de innovación y sostenibilidad. Ya hemos incorporado gente muy especializada, porque somos conscientes de que el futuro de la agricultura, el futuro del sector hortofrutícola, va a depender del conocimiento, de las nuevas tecnologías, y ahí hay que invertir, porque si invertimos en tecnología y en conocimiento, estamos invirtiendo en el futuro", puntualiza





https://fb.watch/qkhLdNuQYx/