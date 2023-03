"Queremos saber qué excusa nos van a poner ahora" dice la alcaldesa de Motril con respecto al tren con Granada

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha conocido hoy la noticia de cómo el gobierno de España da su apoyo a una línea ferroviaria, la de Bilbao-Santander que tiene unos costes similares a la de Granada-Motril, y ha vuelto a mostrar su apoyo a la Plataforma por las Infraestructuras, con quien ya se ha puesto en contacto “para llegar donde haga falta”.





La primera edil motrileña considera que de nuevo se trata a la Costa de Granada con “agravio comparativo desde el Gobierno central, se nos deja en la estacada”, añadiendo que “estamos esperando ver con qué excusa nos sorprenden ahora cuando la principal eran los altos costes o nuestra complicada orografía que dificultaba una línea ferroviaria Granada-Motril”.





“De nuevo nos dan la espalda, no a mí como alcaldesa, sino a todos los ciudadanos, a los empresarios de todos los sectores, a la Autoridad Portuaria de Motril que ha demostrado el músculo económico que tiene y que está dando a la provincia, a todos los ayuntamientos de la costa y no lo entendemos, no entendemos por qué en Cantabria dan los mismos pasos que nosotros llevamos años dando y allí sí se puede y aquí no”, ha subrayado la alcaldesa.





Ante esta nueva situación, pide que desde el gobierno central se dé “una explicación a esta decisión de seguir dejándonos sin tren, que se nos asegure, por escrito y con todos los procedimientos que sean preceptivos, que se va a tener en cuenta el informe de la Universidad de Granada que avala la necesidad e idoneidad de que Granada-Motril entre en el Corredor Mediterráneo, o que haga el Ministerio uno propio, pero que nos miren a la cara a los ciudadanos de la Costa, porque no vamos a bajar los brazos”.