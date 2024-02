El Puerto de Motril oferta a los agricultores sus servicios en la feria Fruit Logistica en Berlín

En Fruit Logistica no falla ningún año la Autoridad Portuaria de Motril y hablamos con su Presidente, José García Fuentes, que nos habla de la oferta del puerto motrileño para el sector agrícola: "Por una parte, dar nuestra apoyo a un sector tan importante, como es el sector agrícola, para nuestra comarca y para toda la provincia de Granada. Yo creo que se pone de manifiesto la potencia que tiene este sector a nivel internacional y lógicamente requiere el apoyo de las administraciones y, por otra parte, como no puede ser de otra manera, también para ofrecer y exhibir el potencial logístico que tiene el Puerto de Motril al servicio de la industria hortofrutícola, fundamentalmente para la exportación. Yo creo que es importante, puesto que el transporte marítimo es más económico, por una parte, y también el que hace nuestros productos más competitivos al reducir los gastos de transporte y luego también es el más sostenible, con lo cual esos productos, que la Unión Europea, cada vez pide que la huella de carbono sea menor, también se reduce notablemente con la oferta que tiene el puerto. El puerto tiene unas instalaciones perfectamente capacitadas para este tipo de tránsito y lo que queremos hacer es ofrecérselo a todas las empresas y a todo el sector para que puedan operar y transitar a través de nuestro puerto, fundamentalmente para la exportación de largo recorrido, mediante ese transporte marítimo", nos explica el Presidente.



Respecto a las protestas que se anunciaban para realizar en el Puerto De Motril, Pepe nos decía que "nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que simplemente es facilitar el atraque de los buques que vienen, no somos los que escogen las mercancías, pero obviamente esperemos que no, que la actividad del Puerto no es la industria agrícola hoy por hoy, sobre todo en importación. Las mercancías del Puerto en más de un 90 % no tiene nada que ver con el sector hortofrutícola, por tanto, si es verdad que transitan abonos, por ejemplo, donde se ponen al servicio de toda la industria de toda la provincia de Granada, sino también de la provincia de Jaén, para el sector del Olivar y muchas más cosas. También tenemos en el Puerto de Motril el laboratorio Tropiclab, que certifica La calidad de los productos y también tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de envases, vinculados también a la alimentación. Si a eso se le suma que vamos a tener en muy breve, después de una concesión administrativa, una empresa para poner un centro logístico de frío, facilitando también el trabajo para las empresas con tráfico de productos hortofrutícolas para que puedan ser conservados y puedan almacenarse sin que pierda sus propiedades. Es un aval más y una mejor oferta para todo el sector", nos dice Pepe García Fuentes.