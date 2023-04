El próximo lunes la Junta de Andalucía planteará que el Gobierno de España financie el 10% que falta de Rules

Y hoy sin duda la noticia del día es la firma por parte de la Junta de Andalucía de la financiación de un 10 % de las canalizaciones de Rules, en sus dos primeros desglosados, el nueve y el tres, una firma que se ha producido con las Comunidades de Regantes de la costa.

Una persona que está contenta con esta noticia es la Delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en Granada, Celia Santiago, con quien hemos hablado y nos manifiesta que "por supuesto estoy contentísima, porque es un día importante, histórico para la Costa Tropical, para la provincia de Granada y para toda Andalucía, efectivamente".



La Junta de Andalucía ha sido la primera en dar el paso en aportar parte de lo que falta de la financiación de estas obras, que en un 80 % financia Europa y lo hace apostando por la agricultur: "nuestro presidente Juanma Moreno siempre dice que esta es la "legislatura del agua" y el movimiento se demuestra andando. Este acuerdo entre el Ejecutivo Andaluz y los Regantes, que ya se ha plasmado en un documento que se ha firmado y que la propia consejera se ha comprometido a elevar a esa reunión bilateral que va a mantener en los próximos días con el Gobierno de España, demuestra una vez más ese compromiso del Gobierno Andaluz, con el sector primario, con los agricultores, con los ganaderos de nuestra tierra, también en la Costa Tropical, porque efectivamente, ahora más que nunca, tenemos que garantizar con este tipo de acuerdos, con este tipo de compromisos, que estamos al lado de quien más lo necesita", nos dice la Delegada en esta entrevista en la que también comentamos la situación de sequía que atraviesa la comunidad y los decretos que se ponen en marcha por parte de la Junta "ya hemos puesto en marcha dos y en los próximos días saldrá el tercer decreto de sequía, porque para nosotros es fundamental poner en marcha esas infraestructuras hidráulicas que garanticen el sostenimiento de esta actividad que mueve miles de millones en nuestra tierra, que es la fuente de vida de cientos de agricultores y que están esperando que este decreto salga para poder llevar a cabo estas infraestructuras que permitirán que hasta la última gota de agua se aproveche, ahora que la sequía se ha convertido en estructural, por eso también queremos que el gobierno de España se sensibilice con esta situación y que a su vez pueda actuar. Tened en cuenta que nosotros, el Gobierno Andaluz, que solo es responsable del 33 % de las cuencas, en los últimos años ya ha movilizado 329 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, frente a los 9,1 del gobierno de España, que es el responsable del 67 % de las cuentas, eso significa que el compromiso del gobierno andaluz es indudable, innegable y que por supuesto está ahí al lado de los agricultores, ganaderos y del sector primario. Es que no llueve", nos explica.



Celia también recuerda que "por todo esto es histórico el acuerdo que se ha firmado con los Regantes y por el que la Junta de Andalucía va a asumir la financiación que tenían que hacer frente los Regantes para acometer las obras del desglosado nueve y tres, para que por fin, las conducciones de Rules sean una realidad y el agua llegue a los campos de la Costa Tropical y garantice de manera responsable, el Gobierno Andaluz con esta firma, que no se pierda ese 80 % de los fondos europeos que estos proyectos tienen asignados" y que "con este compromiso por supuesto, se garantiza que con los fondos Next, que hay que recordar que no es dinero del Gobierno Central, también el Gobierno de España debería comprometerse y ayudar en la financiación de estas importantísimas infraestructuras, porque no podemos olvidar que están declaradas de Interés General del Estado, no de la Comunidad Autónoma, y aún siendo esto así, la junta de Andalucía una vez más, ha hecho ese sobre esfuerzo para estar al lado de los agricultores de la Costa Tropical, y que de verdad deje de ser, de una vez por todas, la presa de Rules esa piscina que estaba llena de agua pero que mientras tanto los campos secándose".





Reunión entre junta y gobierno el próximo lunes





La Delegada de Agricultura en Granada nos comenta que "la Consejera le va a trasladar al Ministerio que efectivamente, estos 11 de glosados tienen que ponerse en marcha cuanto antes, tienen que estar dotados de financiación ya y estas infraestructuras no pueden esperar, o sea que necesitamos que el gobierno impulse los proyectos de estos 11, no solo del tres y del nueve. Que salgan cuanto antes a licitación, que se ejecuten las obras y que por fin, nuestras tierras se puedan regar y puedan seguir sirviendo de motor económico a toda la Costa Tropical y al resto de la provincia. Así que esperemos que esa reunión sea fructífera y también tengo que recordar que hemos solicitado que se crea una comisión de seguimiento, porque esto no queremos que quede aquí y que de ella forme parte de la Consejería, el Ministerio, no solo el de Transición Ecológica, sino también el de Agricultura y las Comunidades de Regantes, porque estos desglosados se tienen que tratar como un único proyecto y comprometerse el Gobierno de sacarlos cuanto antes a licitación, que las obras deben de empezar, porque hoy es más necesario que nunca que el agua llegue a nuestros campos y que los agricultores vean que efectivamente tenemos esa sensibilidad, esa misma que ha demostrado el Gobierno Andaluz, también se la pedimos al Gobierno de España, porque llevan demasiado tiempo esperando y ahora hay una oportunidad única con los fondos europeos y el Gobierno también debe remangarse, implicarse y estar a la altura de lo que ahora mismo exigen los agricultores de la costa tropical", concluye la Delegada.