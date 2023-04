"Propondré una huelga general en la Costa a la asamblea de la Comunidad de Regantes", nos dice su presidente

La reunión prevista para este 11 de abril entre Junta de Andalucía y Gobierno Central, para tratar el tema de la financiación de las canalizaciones de la presa de Rules, se ha aplazado hasta el próximo 24 de abril, por motivos de agenda, como nos comenta Fernando Moreno, Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo:“ Anoche recibí una llamada de Pepe Entrena, Presidente de Diputación, comunicándomelo, de que se aplazaba por petición de la señora consejera. Me estoy enterando por los medios que va a ser la reunión el próximo día 24. Esto no hace nada más que alargar y alargar esto más. Parecía que habíamos visto la luz al final del túnel cuando han empezado la redación de algunos de los desglosados, pero es que seguimos sin salir del túnel. Seguimos con los mismos problemas y esperemos que el día 24 sea de una vez por todas el punto de inicio del desbloqueo. Los esperamos “.









Nos dice Fernando que también nos adelanta lo que va a plantear en la próxima asamblea de la comunidad general de Regantes del Bajo Guadalfeo que preside "yo lo llevo pensando desde anoche, a los miembros de mi junta de gobierno se lo estoy haciendo llegar… He convocado una reunión, en torno a esos días también y voy a proponer convocar una huelga general en la costa de Granada, a ver si de una vez por todas se dan cuenta que la costa de Granada se merece un poco menos de olvido. Que están jugando con el futuro de muchísimas familias de esta costa, ya que es la riqueza de parte de la provincia de Granada y a ver si de una vez por todas toman esto de verdad en serio, de que se desbloquee de una vez, de que se realice el proyecto en su conjunto, de que nos pongan el convenio de financiación encima de la mesa y siempre que surgen cosas de estas vuelven las dudas sobre por qué no se quiere gastar ese agua", nos dice una vez más Fernando.

y es que no hay manera de acometer estos proyectos, lo que da que pensar, con razón, si es que el agua de Rules se la quieren llevar a otros territorios. "No no se hacen las canalizaciones, más de 100 hm³ hay hoy entre Beznar y Rules, se están secando las plantas en Almuñécar por falta de agua y ¿qué hace el agua embalsada? ¿tienen intención de hacer algo con ese agua? Es que cada vez que surge cualquier historia de estas el misterio vuelve, el miedo vuelve y la ciudadanía se plantea que siempre es la misma historia, que no nos dejan crecer en esta costa y que se pueden llevar el agua a otras zonas", puntualiza el Presidente de los regantes.