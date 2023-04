Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical pide a Costas que acelere los proyectos de todos los espigones

La Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, María José Sánchez, se alegra del anuncio de la publicación en el BOE de la declaración de impacto ambiental positiva para la construcción del espigón de Playa Granada, en Motril, pero también le pide a "Costas" celeridad para la ejecución de las demás protecciones en todo el litoral granadino, absolutamente necesarias y urgentes.

También el Presidente de la Asociación de Empresarios de Playas y Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, se alegra del anuncio pero pide que no se olviden del resto de espigones, que se agilicen los trámitees y que las obras de el de Motril comiencen a partir de octubre y no antes, para no interferir en la campaña de verano.





