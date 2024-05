Los regantes de la Costa Tropical exigen respuestas sobre Rules antes del 7 de junio

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo comunica:

Primero, queremos dejar claro la independencia política que esta Comunidad General ha mantenido y mantiene en todo momento, ya que el agua no tiene color de ningún tipo. Creemos que la contaminación política del agua no beneficia ni debe afectar a las Comunidades de Regantes.

Dicho esto, procedemos a informar:

La ejecución y financiación de las Canalizaciones de la Presa de Rules corresponden a la Administración General del Estado, ya que fueron declaradas de Interés General del Estado por el Artículo nº 36.5 de la Ley 10/2001 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional, Anexo II dentro de las Inversiones de la Cuenca Sur de España. Por lo tanto, queda muy claro a quien corresponde la ejecución y financiación del Proyecto de dichas obras.

A fecha de hoy, mayo de 2024, es decir, 23 años después de ser declarada “Obra de Interés General “, solo tenemos en ejecución uno de los 11 desglosados que forman el Proyecto General (desglosado nº 9), el cual va a ser financiado un 80 % con fondos Next Generation, un 10 % por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y otro 10 % por los Regantes, siendo adelantado este último porcentaje por la Junta de Andalucía.

El desglosado nº 3, que es el segundo en ejecución, todavía está en trámites de evaluación medioambiental.

En el año 2023 nos dijeron y afirmaron que estos dos desglosados iban a estar financiados por fondos Next Generation, o sea al 80/20. Incluso se firmó un acuerdo entre Gobierno Central y Junta de Andalucía para su financiación.

En el pasado mes de abril, en una reunión mantenida con el Subdelegado del Gobierno en Granada, el Sr. Montilla nos asegura y se compromete a que el desglosado nº 3 va a estar financiado por el Gobierno Central con un 80 %, sea con fondos Next Generation, bien con otros fondos Europeos o bien por el propio Ministerio.

En mayo de 2024 nos confirman que el desglosado nº 3 no entra en los fondos Next Generation; porque piensan que no daría tiempo a ejecutar la obra y finalizarla antes de 2026, cuando terminan estos fondos. También nos confirman que la financiación será la que corresponda en su momento. Por esto, seguimos con la incógnita, la eterna incógnita, ¿qué financiación se tendrá?

Del resto de desglosados, es decir, de los nueve restantes, ni siquiera se ha librado una partida económica para su redacción, o sea que poco o ningún interés vemos para la ejecución de los mismos. Y decimos esto porque si estos desglosados hubiesen estado redactados con una partida mínima de dinero que rondaba los 5 millones de euros, la ejecución de gran parte o de todos los desglosados se hubiese podido realizar con fondos Next Generation al 80/20, habiendo sido una financiación extraordinaria para los agricultores, así como para el desarrollo económico de la Costa de Granada. Pero por la mala gestión del Gobierno se van a devolver a Europa gran parte de dichos fondos, aun teniendo la falta de infraestructuras que tenemos.

Como pueden comprobar el despropósito y dejadez de la Administración queda patente, como así, el poco interés que ha mostrado por la Ejecución de este Proyecto en estos 23 años.

Necesitamos respuestas ya, la situación es insostenible. Queremos saber: qué financiación va a tener el desglosado nº 3, cuándo se va a hacer libramiento económico para la redacción del resto de los desglosados, cuál va a ser el coste de los mismos, qué financiación van a tener y cuál será la fecha de ejecución.

Y todas estas incógnitas las queremos saber antes de la jornada de reflexión de las próximas elecciones europeas, es decir, el 7 de junio, ya que todos necesitamos reflexionar. Porque, al igual que hemos tenido paciencia durante los últimos 23 años, ahora no queremos esperar ni un solo día más.

Si no tuviéramos noticias, nos veríamos obligados a movilizarnos junto a regantes, agricultores y todas las entidades implicadas para demostrar que seguiremos luchando por conseguir el objetivo común: las canalizaciones de Béznar-Rules