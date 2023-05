"Este será el mandato de la independencia de Carchuna y Calahonda" nos dice Conchi Abarca

Nos visitan los estudios de COPE Motril, la candidata del Partido Popular en la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda, Conchi Abarca.

Conchi, con esta lleva ya cinco candidaturas para la presidencia de la Ela, de las cuales tres ha estado gobernando y la primera no lo hizo por una diferencia de tan solo tres votos. Nos relata cómo fueron aquellos años y cómo ha sido la evolución también al frente de la Ela, donde empezó aprendiendo de políticos como Antonio, Escámez, Carlos Rojas o la propia Luisa García Chamorro, con quién gobierna en el Ayuntamiento de Motril.



Conchi también nos explica las mejoras que quiere hacer en la ELA, si consigue revalidar la alcaldía. Muchas acciones van dedicadas a los mayores con un nuevo centro de día, a juventud con más formación y ocio y ya ha solicitado ser un "ayuntamiento joven", es decir, recibir toda la información que sea interesante para los jóvenes y poder acogerse a todo tipo de ayudas y en acción social ayudando a salir adelante a las familias vulnerables y a los mayores.



También está convencida de que este será el mandato definitivo en el que el Llano de Carchuna y Calahonda se independice del ayuntamiento de Motril, ya que está todo de cara, el apoyo del ayuntamiento matriz y por supuesto, el apoyo de la Junta de Andalucía, para lo que el propio consejero se desplazó a la localidad para esta confirmación.









Algo que también considera Conchi imprescindible para estos próximos cuatro años es cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, necesitan más zona industrial, más viviendas y más aparcamientos.



Por supuesto, se seguirá reclamando las necesidades de la zona como los espigones para proteger sus playas.

Conchi Abarca dice presentarse con unas cuentas saneadas: "Aquí no queremos vender humo. Nosotros tenemos las cuentas muy saneadas después de todos los proyectos que se han quedado sin poder hacerlos pero que están tramitados, que son muchos. Proyectos aprobados y tramitados pendientes de iniciar que están con su partida presupuestaria por un valor de más de 1.600.000 € y además un superávit de 1.400.000 €. Teniendo en cuenta que dos años los hemos tenido con la pandemia, pues lógicamente creo que nuestra economía en la ELA está muy saneada y hay muchos proyectos por hacer y muchas cosas para hacer que nos faltan a los cuatro núcleos de población, que son la Perla, la Chucha, Carchuna y Calahonda.

La candidata del Partido Popular agradece los apoyos recibidos y pide el voto para seguir adelante con estos proyectos, animando a todo el mundo a votar, ya que cada voto cuenta: "Que vayan al voto útil, que vayan a lo seguro. Que Carchuna y Calahonda no está para experimentar y por supuesto que me voten a mí, que voten a Conchi Abarca que es garantía de gestión. Y no porque lo diga yo, si no por que lo dicen los proyectos que se han hecho en todos estos años y las cuentas saldadas" nos dice Conchi Abarca.

