"Espero llegar a Holanda mañana, pero todo depende de París", nos dice un camionero de COMOTRANS

Contactamos con David Martín, miembro de la Cooperativa Motrileña de Transportes COMOTRANS, que a pocas horas de llegar a París, está sorteando los bloqueos de las autovías que se están produciendo en Francia, por las protestas de los agricultores: "Prácticamente todas las carreteras principales, las autovías, están cortadas, es como si dijésemos que a Madrid le cortan todos los accesos, A1, A2, A5, A6...Y empieza la gente a trochear carreteras departamentales, algunas cruzando pueblos donde prácticamente no se pueden cruzar camiones… Está un poco complicado, sí…“

Cuando hablamos con David se encuentra a dos horas de París, a la altura de Blois, y ya ha tenido que desviarse más de 80 km por carreteras secundarias y por pueblos con complicaciones que como nos decía “en el fondo no queda más remedio que ir con tranquilidad, con prudencia y sorteando las barricadas que tienen puestas en las mismas autopistas“.



David va con destino a Holanda con frutas y verduras de nuestra comarca, como pepinos, aguacates y pimientos y nos cuenta que quiere dar el mejor servicio al cliente, pero con todo esto a lo mejor la mercancía no puede llegar a su destino en la fecha que se ha acordado con el cliente. Él tiene previsto llegar a Holanda mañana, ya lleva como unas tres horas de retraso y todo dependerá de lo que pase cuando llegue a París, que es donde se espera que haya más colapso.



En estos días atrás ha habido compañeros que han estado parados porque han empezado a cortar carreteras y al tomar desvíos han llegado a un embotellamiento que les han inducido, donde ya no tienen posibilidad hasta que quieran despejar la zona y si quieres esquivar estos puntos, igual tienes que hacer hasta 200 km por carreteras secundarias.



Además de todo esto, hay que añadir la peligrosidad al circular por este tipo de carreteras, que no están adaptadas para este tipo de vehículos, y donde, además, el tráfico se ha incrementado muchísimo, buscando todos una salida para poder seguir circulando por carreteras, que a veces no caben ni dos camiones, o con limitaciones de peso o por puentes que no pueden pasar y se tienen que volver alargando otra vez el camino.



El problema para nuestros transportistas es que para salir de España hay que pasar por Francia si o sí, para llegar a Inglaterra, Holanda, a zonas de Alemania… así que nos está afectando gravemente.