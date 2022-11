La cifra de 2.023 para el Ayuntamiento de Motril será 57.117.960 euros

Motril recibirá el nuevo año con un presupuesto muy ambicioso que, tal y como se marcó desde el inicio de la legislatura, deja a cero la deuda municipal acumulada durante décadas. El equipo de Gobierno, presidido por la alcaldesa Luisa García Chamorro, ha presentado hoy un documento histórico consensuado por todas las áreas municipales, y que por primera vez recoge una bajada generalizada de impuestos y que además aumenta el gasto social en casi un 30% respecto a 2021. En concreto, la ciudad se consolida como epicentro urbano y económico con un presupuesto equilibrado que asciende a 57.117.960,18 euros de previsión de gasto en un ejercicio donde, según ha indicado la propia alcaldesa, “se ha hecho un gran esfuerzo de todas las áreas en ingeniar cómo salir adelante y cómo responder a las necesidades de los ciudadanos apostando todos por este objetivo común que no es sino el de empezar a trabajar sin esas dependencias financieras que teníamos con las entidades bancarias, más aún cuando se están anunciando unos años complicados en materia de endeudamiento”, al explicar que el documento garantiza no solo el aumento del gasto social y la bajada de impuestos, sino también importantes inversiones que vienen de la mano de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos para “continuar creciendo en todos los aspectos y no pausar el desarrollo imparable que está experimentando nuestra ciudad”.









La alcaldesa, que ha felicitado públicamente al teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro Díaz, “porque me consta que encajar todo lo que supone un presupuesto municipal no es tarea fácil y tenemos que sentirnos muy orgullosos por todos los aspectos porque se trata de un trabajo que es fruto de la perseverancia, valentía y arrojo para elaborar un documento realista y, a la vez, ambicioso para Motril”, ha dicho la alcaldesa, quien ha subrayado la importancia de sacar adelante este documento “a pesar de las dificultades, que no han sido pocas en esta legislatura”, en alusión a que se trata del cuarto presupuesto en cuatro años. “Algo que deberíamos ver como normal pero no siempre lo ha sido, y menos en el último año de legislatura donde otros equipos de gobierno han preferido trabajar a base de prórrogas y no estudiar las necesidades reales de la ciudad”. Esa es la “hoja de ruta”, destacaba García Chamorro, de un equipo de Gobierno “cohesionado que ha logrado que el próximo 1 de enero de 2023, el Ayuntamiento de Motril cumpla con un momento histórico, dejando en cero una deuda que ascendía de más de 43 millones de euros”.

Vídeo









De la misma forma, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, ha puesto de relieve el “momento histórico” que atravesará la ciudad con un presupuesto “que ofrece estabilidad y crecimiento al mismo tiempo, y eso se consigue gracias al esfuerzo de todos los compañeros que han ido trabajando durante todos estos años y al equipo de gobierno actual que ha conseguido reducir la deuda en más de ocho millones en solo cuatro años”. En ese marco, Díaz ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento ha subido considerablemente el presupuesto de todas las áreas, “especialmente en todas aquellas que inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía y la expansión urbana y micropolítica del municipio, pudiendo ejecutar un presupuesto con altitud de miras y en consonancia con la gran ciudad que tenemos”.

Vídeo









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Como hemos recalcado, este presupuesto aumentará el gasto social, siendo el capítulo para el año 2023 de un total de 4 millones de euros”, decía Navarro. Así, el teniente de alcalde desgranó, área por área, todas las partidas que cuentan este próximo año con un importante refuerzo; una subida del 10% para el área de limpieza, con un total de 3.071.450,43 euros; un aumento en dos ejercicios de más de un 35% en el área de mantenimiento, que este 2023 contará con 2.585.064,60 euros; 530.737,48 euros para el área de turismo y desarrollo del litoral o la apuesta para el área de seguridad ciudadana con el incremento en dos ejercicios de casi un 11%.





El teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, insistía en “la importancia de terminar el año con un nuevo presupuesto en la mano, lo que nos permite actuar y crecer de manera planificada, en base a lo que nos pide y demanda la calle y nuestros vecinos”. Escámez quiso felicitar a la totalidad del gobierno local, “que sigue poniendo en el epicentro a los motrileños en un año que se prevé difícil y en el que no queremos dejar a nadie atrás, sin dejar de afrontar a la vez grandes retos de presente y futuro que transformarán la ciudad al completo, además contando con el revulsivo que va a suponer para Motril haber cerrado esta etapa y comenzar a rodar sin esa carga”.

Vídeo









En esa misma línea, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Urbanístico del Litoral, José Lemos, quiso señalar “la cohesión y voluntad de trabajo en base a unos objetivos comunes de todos los miembros del Gobierno Municipal” que han permitido desbloquear proyectos y generar empleo y riqueza en todo el municipio. “Motril afronta un futuro muy prometedor, donde los inversores comienzan por fin a llamar a nuestra puerta y donde debemos aprovechar todas y cada una de las oportunidades”, ha manifestado Lemos, quien ha puesto de relieve el principal factor de desarrollo de los próximos años: “tenemos un entorno único, exclusivo, y debemos consolidarnos como un gran destino turístico de reconocimiento internacional para que ese tren no pase más de largo. Es, definitivamente, nuestro momento”.

Vídeo