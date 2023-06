La alcaldesa de Salobreña sigue trabajando hasta el 17 de junio y se deja los deberes hechos

Hablamos con La todavía Alcaldesa de Salobreña, en funciones hasta el día 17 de junio, Maria Eugenia Rufino. Después de dos mandatos al frente del Ayuntamiento de Salobreña, en estas elecciones municipales, su partido, el Partido Socialista, no la ha elegido como candidata y ha presentado al Secretario Local, así que no se ha podido presentar a revalidar la alcaldía.

"Son ciclos que hay que normalizar" nos dice Maria Eugenia, que también apunta que "creo que fue un error, no dejarme repetir de candidata" y es que en un mandato donde más de la mitad del tiempo se ha perdido por la pandemia quedan proyectos por terminar, para lo cual Maria Eugenia quería Intentar volver a gobernar el Ayuntamiento de Salobreña, cuatro años más, pero no ha podido ser.



Pero ella se va a tranquila y satisfecha porque se deja los deberes hechos. Estará trabajando hasta el 17 de junio, el día que se toma posesión por la nueva corporación y ha querido pedir perdón por si en algún momento con sus decisiones ha podido perjudicar a la ciudadanía.



Se considera que ha sido una alcaldesa cercana a la gente y así se lo han demostrado devolviéndole mucho cariño y se queda con el recuerdo agradable de muchos avances que se han conseguido para la localidad y haber podido participar en momentos históricos, con grandes logros para la igualdad en su puesto de máxima representante de esta comisión dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, puesto desde el que siempre ha llevado por delante el nombre de Salobreña y lo ha puesto en el mapa. También ha viajado muchísimo, ha visitado muchos ministerios, consejerías... tanto en el Gobierno central como en la junta de Andalucía y siempre buscando ayudas para mejorar Salobreña, que ahora llegan en forma de subvenciones millonarias.







Elecciones municipales





Salobreña se presenta a un mandato con siete partidos políticos sentados en el salón de plenos, algo que ya se vivió gobernando Maria Eugenia en el año 2015 y nos dice que se puede hacer, pero para ello hay que sentarse, fuera las ideologías y primero los intereses del pueblo, pero está claro que ahora no hay una gran mayoría de nadie y hay que negociar bastante.



La todavía Alcaldesa se va tranquila, con los deberes hechos, con el verano preparado y con unos proyectos muy importantes en marcha para el futuro de Salobreña. La localidad se queda como municipio turístico, con ayudas para planes de sostenibilidad, para la rehabilitación del Castillo, para las playas, para promociones turísticas, con 19 millones de euros para tratar la inundabilidad del Río Guadalfeo, que es importantísimo para el desarrollo urbanístico y turístico de la zona, con las próximas obras de un nuevo Centro de Salud y algo de lo más importante que se consigue, es dejar además de una plantilla estable en el Ayuntamiento, un contrato de limpieza importantísimo que se va a empezar a notar en breve.



Maria Eugenia Rufino también nos dice que todavía no se ha planteado que va a hacer en un futuro. Lo primero será descansar y luego ya verá a que se va a dedicar en adelante. Por supuesto la política es su pasión, peropor ahora no hay nada que anunciar.



Le deseamos a Maria Eugenia Rufino las mejores de la suertes y le damos las gracias por el servicio prestado a Salobreña y porque siempre nos ha atendido con cariño.