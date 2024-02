"En la agricultura estamos acostumbrados a continuas, casi revoluciones" nos dice Javier Jiménez

Desde la feria Fruit Logistica en Berlín, Javier Jiménez, gerente de Campos de Granada y Fulgencio Spa Agricultura, nos comenta que este año se ven proyectos y novedades interesantes en esta importante feria, como por ejemplo en el caso del tomate, ya que debido al virus del rugoso, va a haber una renovación de materiales e incluso de ciclos, con sabores diferentes y distintas variedades.

También nos decía Javier, que "en nuestro sector, estamos acostumbrados a continuas, casi revoluciones, pero bueno, el asunto burocrático, coincido que está llegando a unos niveles complejos, realmente, ya no por el control, que hasta cierto punto es aceptable, pero cuando eso pasa a ser burocracia, o una burocracia no completamente desarrollada, con proyectos que hay que poner en marcha, pero que no están también definidos, eso crea más que nada inquietud. Yo estoy convencido de que con el paso del tiempo incluso se van a hacer y se van a hacer bien y todas las partes del sector van a estar de acuerdo, pero que quizá ahora crean inquietud. Y, por otra parte, lo que sí es un problema, es la reducción de la utilización de materias activas. Los porcentajes que de por sí ya nos aplican los supermercados y que además la Comunidad Europea quiere suprimir algunos elementos, que bueno, el sector agrario considera fundamental. Entonces nos tienen que dar herramientas para trabajar y que realmente nos permitan producir y alimentar a Europa", nos explica.



Javier también considera que todo esto se tiene que hacer de una forma ordenada y ponderada y hablar con los sectores, que son capaces de explicar la problemática. Sobre todo lo que se pide es que escuchen.









Con el Gerente de Campos de Granada también hablamos de sus productos y sobre todo de los picantes, que están teniendo mucho éxito "es una línea que comenzamos hace unos años y nos está trayendo muchas alegrías. Al principio eran complemento lo que teníamos y al final ya es casi independiente, tanto jalapeños como habaneros, los chilis a los mix. Estamos intentando dar una vuelta de tuerca en la feria y salir a ver los supermercados y nos dio mucha alegría porque estamos en todas las grandes cadenas vendiendo los chilis. Eso era en pensable hace cuatro o cinco años. Los proyectos nuevos tardan un tiempo en afianzarse", reconoce.



En cuanto al futuro, Javier nos comenta que le está cogiendo cariño a una línea concreta de productos, "en el mercado americano, en Norteamérica, se están vendiendo muy bien algunos tipos de pimientos que tienen un sabor a frutado y con colores. Son un poco diferenciados con lo que ya hacemos nosotros y estamos intentando exportar ese modelo de éxito, en este caso norteamericano, a Europa. Realmente crear marca hoy en día en el sector primario, agroalimentario, es muy difícil y además que te identifiquen con una marca y que esa marca se mantenga siempre igual y el consumidor la aprecie y la pague. Pero estamos ilusionados con eso y aquí en la feria han tenido muy buena aceptación" nos confiesa.