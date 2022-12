La ultra de montaña Costa Tropical recorrerá 100 kilómetros

Costa Tropical x 100 KM - UTCT es una carrera de montaña especial, con una distancia de 100’8 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 3.500 metros. La prueba transcurre por un entorno natural privilegiado, además de las sierras que rodean la zona de la Costa Tropical se podrá disfrutar con espectaculares panorámicas de Sierra Nevada y la comarca granadina.





La prueba, que contará con la colaboración de la Federación Andaluza de Montaña (FAM), estará organizada por el Club de Montaña Halcones Peregrinos, junto con los ayuntamientos de Los Guájares, El Pinar, Motril, Salobreña, Molvízar y Vélez de Benaudalla. Esta gran cita deportiva se disputará el 15 de abril de 2023 y atravesará el casco urbano de ocho municipios de la comarca. En total se recorrerán seis términos municipales, la lista la completan Motril, Vélez de Benaudalla, El Pinar, Los Guájares, Molvízar y Salobreña.





Para las inscripciones, así como para más información, dirigirse a la página web www.cruzandolameta.es. Las mismas estarán abiertas hasta 15 días antes de la carrera, o hasta completar los dorsales disponibles. Se estima una duración máxima de 21 horas y un número de avituallamientos de doce. En un principio se habilitan 200 inscripciones, fijándose la hora de salida a las 7:30 de la mañana. La meta, y también la salida, estarán fijadas en la Plaza de la Coronación de Motril.





El precio de la inscripción oscilará en función de cuando se realice la misma. Así, del 5 al 31 de diciembre los inscritos abonarán 65 euros, en el caso de los federados, y 70 para no federados. Entre el 1 de enero y el 1 de febrero se fija en 75 para federados y 80 para no federados. Del 2 de febrero al 1 de abril, salvo que se amplíe el plazo, se establecen 85 euros para los deportistas federados y 90 para los no federados.