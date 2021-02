Tres deportistas del Club Atletismo Delsur se proclaman campeones de Andalucía en lanzamientos

Las pistas de atletismo del polideportivo motrileño Emilio Hidalgo Pérez fueron testigo del Campeonato de Andalucía, en la modalidad de lanzamientos largos, para las categorías sub 18 y sub 20. Los deportistas del Club Atletismo Delsur, entidad resultante de la unión de las entidades atléticas de Motril y Vélez Málaga, rubricaron una excepcional participación logrando seis medallas, tres de ellas de oro, a lo que hay que unir una plata y dos bronces.

En lo más alto de cajón se instalaron Carlos García, oro en el lanzamiento de jabalina sub 20 mandando el artefacto hasta los 53.22 metros. La sub 18 Andrea Vázquez, con un lanzamiento de 35.29 metros, dominó el concurso en disco. El tercer título de campeón andaluz fue para Curro Arquellada, el motrileño se impuso en el disco sub 18 con un registro de 40.16 metros.

Para completar el botín de medallistas Alejandro González Arquellada consiguió la plata en disco sub 18, su marca fue de 39.10 metros. Dos fueron los bronces: Rafa García, en jabalina sub 18 con una marca de 41.56 metros; y Jorge Rodríguez, en disco sub 20 con 31.53 metros. Dos fueron los deportistas del Delsur que acariciaron el podio, Ana González finalizó quinta en martillo (35.88 m.), a lo que hay que unir el sexto lugar de María Coín en jabalina (24.10 metros).

Andaluz sub 16

Los deportistas del Club Atletismo Ciudad de Motril - Comotrans sumaron tres metales en el Campeonato de Andalucía sub 16, el botín fue de una plata y dos bronces. Las medallas las consiguieron Aarón Gallardo García, plata en lanzamiento de martillo; Marta López Fernandez, bronce en disco; y María Rodríguez García, bronce en martillo. Cuatro fueron los atletas motrileños que finalizaron en puestos de finalistas, fueron los casos de Juan Luis Sánchez Pérez, cuarto en disco; Pablo Molina López, cuarto en jabalina; Manuel González Valverde, quinto en disco; y Paula Márquez Gómez, séptima en disco.