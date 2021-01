En Primera Andaluza de fútbol el Asako Motril se consolida como el mejor clasificado de la Costa Tropical

Hasta nueve equipos de la Costa Tropical militan en las respectivas competiciones provinciales de la Primera, Segunda y Tercera División Andaluza sénior. En la última jornada fueron cinco los partidos que disputaron dichos conjuntos, toda vez que se jugaron dos derbis comarcales y fueron aplazados los encuentros que habían de jugar Juventud Sexitana y CF Motril B.

En el subgrupo A de la Primera División Andaluza sénior se celebró la duodécima jornada. En la máxima competición provincial el balance de los cuatro equipos costeros que compiten en el subgrupo A se debe de catalogar de aceptable tras contabilizarse dos repartos de puntos. Los empates fueron a cero entre Almuñécar City y Puerto de Motril; y a dos del Asako Motril, como local, ante el Cúllar Vega. La clasificación, cuando restan seis fechas para finalizar la primera fase, la lidera el Churriana de la Vega, con 24 puntos; seguido por el Cúllar Vega, con 21; tercero es el Gabia, con 19; y cuarto el Cultural Asako Motril, con 18. Quinto y sexto, los dos con trece puntos, Puerto de Motril y Almuñécar City; el Otura suma doce; con cinco Dúrcal; cierra la tabla, con tres puntos, el Juventud Sexitana.

Fútbol Andaluza, Asako contra Cúlla Vega

Segunda Andaluza

Los tres representantes de la Costa que compiten en el subgrupo A de la Segunda Andaluza sénior también jugaron la duodécima jornada. En ella se jugó un atractivo derbi comarcal en el que empataron a uno el local Almuñécar City B y el Castell. El que no tuvo suerte fue Los Marinos, los sexitanos perdieron 2-0 en su desplazamiento a Padul. Computados los resultados la clasificación la lidera el Atletismo Padul, con 21 puntos; por los 17 del segundo Alhendín Balompié; los quince de La Malahá; y los catorce del cuatro Arenas de Armilla. Quinto es el Almuñécar City B, suma once; le siguen Castell y Estudiantes Granada, empatados a siete; octavo y colista, Los Marinos con cuatro puntos.

Tercera Andaluza

Los trece equipos que militan en la Tercera División Andaluza sénior celebraron sus respectivos encuentros de la novena jornada. En el caso de los dos representantes costeros el filial del CF Motril se vio obligado a descansar al darse casos de positivo por Covid en su rival, el Alhameña. El Almuñécar City C, como local, perdió frente al Jayena por 0-4. La tabla actualizada la encabeza el filial del Maracena, suma 24 puntos; por los 19 del segundo Club Deportivo Base; y los 18 del tercero Vegas del Genil. Cuarto es el Céltic B, con 17; seguido de Jayena, con doce; y Fuente Vaqueros, con once. Séptimo es el CF Motril B, contabiliza diez, los mismos que el Graena. Para encontrar al otro representante costero hay que mirar al último puesto del City C con tres puntos.