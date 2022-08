Luisa García Chamorro: “En el Ayuntamiento de Motril tenemos muchos capitanes y pocos soldados”

En las últimas fechas la alcaldesa motrileña Luisa María García Chamorro se está dejando ver con mucha asiduidad por los infinitos acontecimientos de índole deportivo que genera Motril y su Costa Tropical. Además de entrar en temas puntuales la máxima edil de la ciudad motrileño dejó varias frases lapidarias como que “las ideologías están de más en la política municipal”; “cuando negociamos gobiernos con otros partidos, todos nos piden el Área de Deportes”; “Motril, por clima y orografía, es ideal para proyectarse como ciudad a través del deporte”; soy de las que piensan que lo que funciona no hay que cambiarlo”; o “nadie quiere comprar los terrenos del Escribano Castilla, tendremos estadio por muchos años”.





“Soy optimista con el deporte, tenemos claros ejemplos de municipios que han apostado por el tema deportivo para despuntar económica y socialmente. Motril, por clima y orografía, es ideal para proyectarse como ciudad a través del deporte. Por ejemplo, el Hotel Impressive Playa Granada, uno de los dos ‘cuatro estrellas’ que tenemos, ha aprovechado la cercanía del campo de golf para ampliar su época de apertura”, sentenció como primera declaración de intenciones.





Preguntada por si hay demasiada gente en la dirección del Área de Deportes no se escondió. “No sólo en el Área de Deportes, sino en todo el Ayuntamiento. El plan de ajuste se ha convertido en un auténtico drama. Las plazas de todas las personas que se han ido jubilando están amortizadas, y en el Área de Deportes en particular la situación ha sido bestial. Ahora mismo no tenemos conserjes para abrir las instalaciones deportivas, pero tampoco para abrir el Calderón ni los colegios. Los grupos de personal A y B están más o menos cubiertos; el problema es que los jubilados son gente que estaba en la calle, y esos puestos no se podían cubrir por estar sujetos a unos presupuestos. Sí, es posible que tengamos muchos capitanes y pocos soldados. Debemos hacer una reestructuración a futuro, pero no sólo en Deportes, donde nuestros monitores tienen que reciclarse y ser polideportivos, sino también en áreas como Economía y Hacienda; tenemos técnicos, pero también hay que redactar expedientes. Por suerte, el 1 de enero termina el Plan de Ajuste y podremos aplicar el nuevo organigrama en el que estamos trabajando”; fueron sus declaraciones.





En mi opinión, decía la Alcaldesa, “los clubes privados, como es el caso del CF Motril, deben financiarse ellos solos, con excepción de lo que le corresponda en la línea de subvenciones ya abierta por el ayuntamiento motrileño u otras instituciones. Sí, en un momento puntual se le puede echar una mano, como pasó en su día con la deuda que el antiguo Motril tenía con Hacienda y la Seguridad Social. Por entonces, en una decisión política, se decidió reflotarlo porque entendimos que para la ciudad era interesante que no desapareciese. Pero ahora, ni podemos, ni se dan las circunstancias”.





“Está claro que la ciudad de Motril no merece un estadio (municipal Escribano Castilla), como el que tiene. Según el PGOU, el Escribano Castilla está situado en suelo urbanizable para edificación. La idea era vender esos terrenos y promover la construcción de una ciudad deportiva. Esa es la razón por la cual no se ha invertido en mejorar el estadio y nos hemos limitado a hacerle sucesivos lavados de cara. El problema es que nadie quiere comprar los terrenos del Escribano Castilla y me temo que lo vamos a tener por muchos años, por lo cual no nos quedará más remedio que, en los próximos presupuestos, dedicar partidas para su arreglo”, explicó sobre el estadio municipal motrileño.





Y para finalizar habló de un motrileño ilustre. “A Luis Manuel Rubiales Béjar no hay que defenderlo por ser motrileño, habrá que defenderlo, o no, dependiendo de su gestión al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero, es curioso, hace poco, en un partido que las niñas del Asako le ganaron al Granada, los padres de las granadinas se quejaban del arbitraje y decían que, claro, como Rubiales es de Motril no se puede ganar aquí”, expresó.