Los motrileños Lorenzo Hernández en peso y Zoe Camilla Pérez en jabalina, campeones de Andalucía absolutos

Las pistas del polideportivo municipal motrileño Emilio Hidalgo acogieron el Campeonato de Andalucía absoluto de lanzamientos largos, un evento en el que participaron varios motrileños que militan en otras entidades deportivas repartidas por la geografía nacional; a lo que se unieron cuatro lanzadores del Club Atletismo Delsur (unión de las entidades de Motril y Vélez Málaga).

Dos fueron los atletas locales que se proclamaron campeones de Andalucía. En el lanzamiento de disco lo consiguió Lorenzo Hernández Barrionuevo, que milita en el FC Barcelona y se impuso con una marca de 51.80 metros. En jabalina, la también motrileña Zoe Camila Pérez Rocca, en este caso defendiendo los colores del Club Atletismo Bahía de Algeciras, ganó con un mejor registro de 38.93 metros.

En el capítulo de curiosidades el valenciano Kim López, con 17.22 metros, batió el récord del mundo en lanzamiento de peso y en la categoría de F12, modalidad para deportistas con discapacidad visual. En relación a los deportistas del Atletismo Delsur, Pedro Gibert consiguió la medalla de bronce en su vuelta a la competición de disco. Pedro reapareció tras cinco años de ausencia, y lo hizo con una mejor marca de 35.56, aún lejos de sus mejores registros.

Tres fueron los deportistas del Delsur que acariciaron el podio. Andrea Vázquez fue cuarta en disco, su mejor lanzamiento fue de 35.70 metros, empatada con la tercera. Karla Ruiz finalizó cuarta en peso (9.84 metros) y octava en disco (30.30 metros). Finalmente, Carlos García, en un buen concurso, terminó quinto en jabalina (49.36 metros).

La Cala de Mijas fue el escenario elegido para la disputa del Campeonato de Andalucía de campo a través, una competición que contó con la presencia de una veintena de representantes del Club Atletismo Delsur. Entre los resultados más significativos destacar los cosechados en la categoría sub 20 donde Mohamed Hilaly acabó octavo y Alejandro Chica era décimo cuarto. Otros destacados, en la categoría sub 18, fueron María García, novena; y Carla Portillo, décima. Ángel Barbero acabó décimo en sub 18 y Teresa Velasco era décimo tercera en sénior.