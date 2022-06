Los juveniles Rosa Adela Lorente y Alejandro Serrano se proclaman campeones provinciales de ajedrez

La Zubia acogió las dos últimas rondas de los Campeonatos Provinciales en la categoría juvenil y también en la de veteranos. En el provincial juvenil se impuso la gran regularidad de Alejandro Serrano Almendros (La Zubia) con 5,5 puntos, Completaron el podio Ángel Serrano Almendros (La Zubia), con 4,5, y Juan Muñoz Pardo (Puerta Elvira), con cuatro.





La motrileña Rosa Adela Lorente Serrano (Nazarí) se llevó el título femenino, con 3,5 puntos logró el quinto puesto en la clasificación general. En veteranos dominio, en supra 50, de Manuel Borrego Mata; Michael Harry Haag Vetter se impuso en supra 65. El motrileño Manuel Martín Gálvez fue tercero en la categoría supra 65.





De otro lado, el próximo sábado 25 de junio, a partir de las 19:45 horas en la localidad granadina de Carchuna, se disputará el XXIV Abierto de Ajedrez ‘Camping Don Cactus’. El torneo, que será válido para Elo FADA, será arbitrado por Javier Garrido Fernández siendo José Luis Lorente López el director. El sistema de juego será el habitual suizo a 6 ó 7 rondas con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada.





Las inscripciones se pueden formalizar hasta las 15 horas del viernes 24 de junio en el correo torneosmotril@gmail.com o en el whatsapp 686 743 743. En el capítulo de premios habrá trofeos y medallas en las distintas categorías (absoluta, sub 1900, sub 1700, sub 1500 y sub 1300). El primero, segundo y tercero de la competición absoluta conseguirán una estancia de dos noches para cuatro personas, del 12 de septiembre al 12 de diciembre en tiendas de Glamping. Además, el campeón del torneo tendrá el honor de jugar por el título de campeón de Europa de ajedrez submarino.