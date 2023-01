Los ajedrecistas José Cuenca, Rodrigo Vasquez y David Becerra vencen en Roquetas, Sevilla y Baza

El año ajedrecístico andaluz comenzó por todo lo alto con la celebración de diferentes torneos internacionales. En el Festival Internacional de Roquetas, con 247 ajedrecistas, se impuso el Gran Maestro granadino José Cuenca Jiménez. En el Internacional de Sevilla, con 208 participantes, se impuso el Gran Maestro chileno Rodrigo Vasquez Schroede.





En la localidad granadina de Baza se celebró el II Internacional Altiplano Granadino, un torneo a siete rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, con más de 2.000 euros en premios, el que impuso su ley el FM colombiano Juan David Becerra Morales. La motrileña Rosa Adela Lorente Serrano, en tierras almerienses y granadinas, superó sus expectativas al quedar por encima de su ranking inicial.





De otro lado, hoy sábado dará inicio la competición oficial en Granada, y lo hará con la disputa del provincial de menores 2023. Se establecen dos grupos, uno para las categorías sub 8 y sub 10; y un segundo para el sub 12, sub 14 y sub 16. Se jugará a siete rondas y ritmo lento, finalizará el sábado 4 de febrero, siendo clasificatorios para el Campeonato de Andalucía. Por su parte, el domingo 5 de febrero arrancará la Liga Andaluza por equipos, que se desarrollará durante los meses de febrero, marzo y abril, para las categorías de División de Honor, Primera Andaluza y Provincial.