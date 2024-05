Las regatistas Daniela Rubiño y Paula Vílchez, campeonas del provincial celebrado en Motril

Dos regatistas del Real Club Náutico de Motril Daniela Rubiño Díaz, en sub 13, y Paula Vílchez García, en sub 11, se impusieron en la sexta y última prueba del Circuito Provincial de la Zona de Almería - Granada que organizó el RCN Motril y que era puntuable para el Campeonato de Andalucía de la clase optimist.





En la categoría sub 13 Ana Pozo fue segunda, mientras que el podio sub 11 fue copado de forma íntegra por regatistas del RCN Motril, pues Paula Vílchez estuvo acompañada por María Rubiño Díaz (segunda) y Lola Molina Correa (tercera). En la competición sub 16 la motrileña Nayla Carrascosa Torres fue cuarta, mismo puesto que obtuvo Enrique Pérez Mejías en sub 13.





En lo estadístico el evento contó con la participación de 45 regatistas, repartidos entre las categorías sub 11, sub 13 y sub 16. El primer día de regatas, y debido a la ausencia de viento, no pudo celebrarse ninguna de las tres mangas previstas. En la segunda jornada, con vientos flojos al principio y algo más fuertes después, se disputaron las mangas tercera y cuarta. A futuro los deportistas motrileños ya miran a la Copa y al Campeonato de Andalucía, previsto para los días 7 ,8, 28 y 29 de septiembre; y 16 y 17 de noviembre.