Juanmi González sustituye a García Albarral en la presidencia del CF Motril

Manuel García Albarral dio un paso al lado y dejó de ser el presidente del CF Motril. “No es una venta, sólo un cambio de dirección”, fue el primer mensaje del ya ex presidente quien añadió que “si no tienes economía hay que buscar a alguien que salve la situación, y por ello apostamos por una empresa motrileña, formada por motrileños, a lo que hay que dejar caro que no son grupo inversor”.





“Me voy, sin reproches, y en paz conmigo mismo”, expresó; argumentado que “a 30 de diciembre estamos al día en Hacienda, Seguridad Social, jugadores, kilometraje, viajes y pisos de alquiler…” García Albarral tuvo palabras de apoyo a empresarios, afición y medios de comunicación, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro y el concejal de Deportes Daniel Ortega.





La entidad queda en manos de la empresa motrileña Construcciones González Salvador SL, que regenta José Antonio González Illescas ‘Motri’ y su hijo Juanmi González Salvador. Los directivos entrantes gestionarán todo lo que resta de la temporada, además de hacerse cargo de los emolumentos correspondientes a los cinco fichajes, algo inasumible para el anterior presidente.





Los nuevos gestores motrileños, primero tomó la palabra el nuevo presidente Juanmi González Salvador y después su padre José Antonio González Illescas ‘Motri’, titular y alma mater del proyecto, dejaron claro que “somos una empresa familiar, no un grupo inversor, que ayudará e invertirá para intentar mantener a equipo en la Tercera Federación y mirar con optimismo a una próxima campaña en la que se intentará ser un equipo referente en la categoría”.





Para intentar conseguir dicho objetivo la lista de incorporaciones la completan el lateral izquierdo Júnior Wellington, del Almería B; Diego Carrillo, pivote defensivo del Rayo Majadahonda; José Barragán, central del Torrijos; el media punta Raúl Aguirre, del Almuñécar City; y Santiago Rinaldi, extremo argentino del Becerril.