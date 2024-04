Javi Poza y Paula Martín imponen su ley en el IX Open MTB Puerta de la Alpujarra

Javier Poza y Paula Martín se proclamaron vencedores del IX Open MTB Puerta de la Alpujarra, una cita que se celebró en Lanjarón a lo largo de dos días de puro espectáculo. La prueba, primera del Circuito Provincial de BTT Media Maratón, congregó en el municipio alpujarreño alrededor de 400 ciclistas y a cerca de dos millares de personas.





En la clasificación general, Poza, corredor del Kanina Bikes, firmó un tiempo de 2:16:57 en la suma de los registros entre la crono de seis kilómetros del sábado y la media maratón del domingo. Segundo fue Ismael Sánchez Adán, del 33Bike Moble Pro Team con 2:18:29; y tercero José María Sánchez, del Scott Cala Bandida con 2:20:49. En féminas Paula Martín Varo, del equipo Wiber Miranda Bike Motril, estableció un registro de 2:58:21 entre las dos mismas jornadas. Completaron el podio María Díaz Pernía, del Bull Bikes Armilla con 3:05:20; y Paqui Jiménez, del Reyna Team con 3:14:09.





A la finalización de la prueba el campeón Javi Poza explicó que “han sido dos días redondos. Me he sentido con fuerzas y todo ha ido muy bien. Ha sido un mano a mano con Ismael, que me lo ha puesto muy difícil. Estoy muy contento por la victoria”. En el caso de la ganadora Paula Martín comentó que “la carrera ha sido muy divertida y muy técnica. La primera subida se me ha hecho más dura, pero he podido aguantar el ritmo y conseguir la victoria”.





Por su parte, Juan Manuel Jiménez, concejal de Eventos Deportivos, valoró muy positivamente el transcurso de la prueba. “A pesar de la lluvia del sábado hemos podido disfrutar de un gran evento, con corredores consolidados en el panorama nacional e internacional. No se han registrado apenas incidentes y eso dice mucho de la conciencia de los inscritos”, matizó.





La concejala de Deportes Antonia Romero no podía ocultar su alegría. “Este año había unas ganas especiales de Open, tanto en la organización como en los participantes, y eso se ha notado. Lo hemos comprobado porque había deportistas reconociendo el terreno desde prácticamente mitad de semana. Ahora sólo nos queda seguir trabajando para mejorar año tras año”, puntualizó.





Finalmente, Eric Escobedo, alcalde de Lanjarón y diputado de Deportes, destacó el potencial mostrado por los participantes. “Hemos vivido un auténtico espectáculo del mejor mountain bike. Creo que ha sido un gran inicio para el circuito provincial de BTT de Media Maratón. Lanjarón se ha volcado para seguir reforzándose como referente deportivo y eso hay que agradecérselo a nuestros vecinos. Este Open, como el resto de pruebas deportivas, se dejan notar en la economía de nuestro pueblo y por eso apostamos por su celebración”, sentenció.