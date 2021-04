El Hotel Salobreña Suites acogerá el Andaluz individual juvenil y absoluto de ajedrez

Los aficionados de la Costa Tropical están de enhorabuena. Del viernes 28 de mayo al domingo 30 de mayo la Federación Andaluza de Ajedrez confirmó, por segundo año consecutivo, al Hotel Salobreña Suites como sede del Campeonato Individual Andaluz juvenil y absoluto junto al Andaluz B. La Federación Andaluza vuelve a confiar en el nivel organizativo de la Villa salobreñera.





De otro lado, y del 6 al 9 de mayo, en el Hotel VIK Costa del Sol de Mijas, se va a celebrar el Campeonato de Andalucía para las categorías de sub 8 a sub 16. Por el protocolo Covid solo puede participar 220 ajedrecistas. A Granada le han correspondido once plazas, entre ellas están becados la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano y el carchunero Fernando Martín Morales.





Para completar lo que será un intenso calendario del próximo mes de mayo, del 7 al 9 de mayo se celebra el III Torneo Internacional de Ajedrez Sub 2200 Villa de Zújar (Granada), un evento que no se pueden perder los aficionados al deporte de las 64 casillas. El evento se jugará a siete rondas, con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y partida, siendo válido para Elo de la Federación Internacional. En dicho torneo se entregarán más de 2.500 euros en premios por categorías, general y tramos de Elo.









Internacional de Zújar





En lo deportivo, en Zújar, y para un aforo máximo de 90 jugadores, ya se inscribieron sobre 70 ajedrecistas. Los primeros del listado son el sevillano Antonio Prados Montaño, con 2.189 puntos, y el alicantino Miguel Donado-Mazarrón Gómez, con 2.184. Entre los motrileños mención especial para Francisco Daniel Pulido Esteban, número tres del ranking inicial con 2.174 puntos; Mario Domínguez Ruiz, noveno con 2.110; y Andrés Sánchez Martínez, duodécimo con 2.077. En la parte media del listado aparecen los también locales Manuel Manzano García (28), Raúl González Vacas (30) y Alejandro Valenzuela Fernández (35).





La participación es muy variada, contando con ajedrecistas, entre otras ciudades, llegados de Sevilla, Alicante, Málaga, Granada, Cádiz, Santander, Mónaco, Barcelona, Madrid, Tarragona, Almería, Gibraltar, Córdoba, Murcia, Albacete y Jaén. Sin duda alguna, una excelente oportunidad para los ajedrecistas de subir su Elo personal y optar a la importante nómina de premios.