El Club Atletismo Ciudad de Motril y el DelSur se reparten catorce becas de la Diputación de Granada

El Club Atletismo Comotrans-Ciudad de Motril y Club Atletismo Delsur, éste último resultado de la unión de Motril y Vélez Málaga en las categorías juvenil y absoluta, consiguieron catorce becas en el apartado de subvenciones a municipios para deportistas destacados, una iniciativa que oferta la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada.

Se trata de una convocatoria de cooperación económica a las entidades locales de la provincia de Granada, para el fomento de la práctica deportiva mediante la ayuda a sus deportistas individuales destacados de máximo nivel. El listado definitivo de beneficiados, aprobado por la comisión técnica, fue publicado en el BOP Número 16 de fecha 26 de enero de 2021.

Tras revisar las solicitudes realizadas, en función de varemos técnicos de los méritos obtenidos, finalmente se conocían los premiados en un listado definitivo en el que hay atletas que residen, entre otras muchas localidades, de Motril, Carchuna, Dúrcal y Vélez de Benaudalla.

De otro lado, las pistas del polideportivo motrileño Emilio Hidalgo Pérez acogen este fin de semana el Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos para las categorías sub 16, sub 18 y sub 20. En las jornadas de sábado y domingo se darán cita los mejores lanzadores en las modalidades de disco, martillo y jabalina. Siete días más tarde, el 13 y 14 de febrero, y en la misma instalación, será el turno del Andaluz para la categoría absoluta.

Atletismo Andaluz sub 18

Andaluz de marcha

Los Dólmenes de Antequera fueron testigos del Campeonato de Andalucía de marcha en ruta celebrado en la localidad malagueña de Antequera. Con una organización excelente, cumpliendo todas las medidas sanitarias y un protocolo ejemplar, los mejores marchadores andaluces dieron un gran espectáculo que hicieron olvidar el frío y el agua.

El Club Atletismo Ciudad de Motril estuvo representado en la categoría sub 16 por la joven promesa Teresa Martín Pérez. Era su debut y obtuvo un más que aceptable noveno puesto, su tiempo en los cinco kilómetros fue de 30.09, una marca que le coloca en el pelotón que dirige la marcha andaluza. En la categoría absoluta resultaron vencedores los granadinos Alberto Amezcua y María Pérez.